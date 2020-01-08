Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'la görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'la görüştü - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'la görüştü

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'la Brüksel'de bir araya geldi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'la Brüksel'de bir araya geldi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'la görüştü

Avrupa, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:16 Kaynak: AA
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