Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'la görüştü - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'la Brüksel 'de bir araya geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika: Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin, Libya için ateşkes çağrısı yaptı

İtalya Başbakanı Conte Hafter ile görüştü; Serrac ile de bir araya gelecek