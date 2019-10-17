Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli: Türkiye ile üyelik müzakereleri askıya alınmalı
Son Dakika Dünya Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli: Türkiye ile üyelik müzakereleri askıya alınmalı

Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli: Türkiye ile üyelik müzakereleri askıya alınmalı

1 saat önce

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli Türkiye’nin Suriye operasyonundan dolayı Ankara’ya daha katı yaptrımlar uygulanması çağrısında bulundu. Sassoli, Türkiye ile üyelik müzakerelerin askıya alınmasını istedi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli: Türkiye ile üyelik müzakereleri askıya alınmalı, System.String[]

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli Türkiye'nin Suriye operasyonundan dolayı Ankara'ya daha katı yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu. Sassoli, Türkiye ile üyelik müzakerelerin askıya alınmasını istedi.


Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik uluslararası tepkiler gelmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri yaptırım tehditleri altında Türkiye'ye operasyonu durdurma çağrısı yaparken, Avrupa'dan gelen tepkiler de giderek sertleşiyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Suriye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li heyet Türkiye'de görüşme yaparken Trump açıklama yaptı: Teşekkürler Erdoğan, milyonlarca hayat kurtuldu
Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde eleyen Vardar'da ekonomik kriz! Son Dakika: Türkiye'deki ABD heyetinden açıklama: Ateşkes olacak Son Dakika: ABD Başkan Yardımcısı Pence: ABD Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulamayacak, var olan yaptırımlar geri çekilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 20:56:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli: Türkiye ile üyelik müzakereleri askıya alınmalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]