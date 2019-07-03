Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu başkanını seçiyor
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Avrupa Parlamentosu başkanını seçiyor

33 dakika önce

- Başkan adaylarından detaylar Oylamadan detaylar Başkanlığını İtalyan Antonio Tajani'nin yürüttüğü Avrupa Parlamentosu'nda (AP), başkanlık koltuğu için 4 aday yarışıyor.

- Başkan adaylarından detaylar
Oylamadan detaylar Başkanlığını İtalyan Antonio Tajani'nin yürüttüğü Avrupa Parlamentosu'nda (AP), başkanlık koltuğu için 4 aday yarışıyor. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi devam ediyor.
Seçimlerde, Sosyal Demokratlar'ın (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli, Avrupa Yeşiller Partisi'nin (EFA) adayı Alman Ska Keller, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu'nun (GUE/NGL) adayı İspanyol Sira Rego ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) adayı Çekyalı Jan Zahradil, başkan olmak için yarışıyor.
Avrupa Parlamentosu başkanını seçiyor
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:49 Kaynak: AA
Antonio Tajani, Avrupa, Güncel
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