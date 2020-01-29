Avrupa Parlamentosu Brexit'e son noktayı koydu: Brexit'e son 24 saat - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Parlamentosu Brexit'e son noktayı koydu: Brexit'e son 24 saat - Son Dakika Dünya

Avrupa Parlamentosu Brexit'e son noktayı koydu: Brexit'e son 24 saat

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün yapılan oylamayla Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'ne resmen veda ediyor. Ayrılma sürecini düzenleyen Brexit anlaşmasına onay veren Avrupa Parlamentosu'nda daha sonra, meclisteki görevleri sona eren Birleşik Krallık'ın 73 vekili için veda partisi düzenlenecek.

Avrupa Parlamentosu Brexit'e son noktayı koydu: Brexit'e son 24 saat, System.String[]

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün yapılan oylamayla Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'ne resmen veda ediyor. Anlaşma AP'de büyük çoğunlukla kabul edildi.


Tüm formalitelerin tamamlanmasının ardından taraflar cuma günü yollarını ayıracak. 30 Ocak'ı 31'e bağlayan gece yarısı tüm Avrupa Birliği kurumlarındaki Birleşik Krallık bayrakları kaldırılacak, 1973 yılında başlayan birliktelik formalitede son bulacak. Ancak tarafların bağlarını tamamen kesmesi en az 11 ay sürecek.

Euronews.com'da Görüntüle

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sibel ve Fatoş verilen karara boyun eğdi!
Avrupa Parlamentosu'ndaki Brexit mesaisine çoraplar damga vurdu! Miçotakis'i yanına alan Macron'dan Türkiye'ye ve Erdoğan'a küstah sözler Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 02:56:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Parlamentosu Brexit'e son noktayı koydu: Brexit'e son 24 saat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]