Son Dakika › Dünya › Avrupa Parlamentosu Brexit'e son noktayı koydu: Brexit'e son 24 saat - Son Dakika Dünya
Avrupa Parlamentosu Brexit'e son noktayı koydu: Brexit'e son 24 saat
6 saat önce
Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün yapılan oylamayla Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'ne resmen veda ediyor. Ayrılma sürecini düzenleyen Brexit anlaşmasına onay veren Avrupa Parlamentosu'nda daha sonra, meclisteki görevleri sona eren Birleşik Krallık'ın 73 vekili için veda partisi düzenlenecek.
Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün yapılan oylamayla Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'ne resmen veda ediyor. Anlaşma AP'de büyük çoğunlukla kabul edildi.
Tüm formalitelerin tamamlanmasının ardından taraflar cuma günü yollarını ayıracak. 30 Ocak'ı 31'e bağlayan gece yarısı tüm Avrupa Birliği kurumlarındaki Birleşik Krallık bayrakları kaldırılacak, 1973 yılında başlayan birliktelik formalitede son bulacak. Ancak tarafların bağlarını tamamen kesmesi en az 11 ay sürecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:47
Son Dakika Sibel ve Fatoş verilen karara boyun eğdi! Avrupa Parlamentosu'ndaki Brexit mesaisine çoraplar damga vurdu! Miçotakis'i yanına alan Macron'dan Türkiye'ye ve Erdoğan'a küstah sözler Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı