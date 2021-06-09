Avrupa Parlamentosu, Dijital Covid-19 Sertifikası'nı onayladı - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde seyahatleri kolaylaştırmayı hedefleyen Dijital Covid-19 Sertifikası'nı onayladı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılamalar hız kesmeden sürerken, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde seyahatleri kolaylaştırmayı hedefleyen Dijital Covid-19 Sertifikası'nı onayladı. Söz konusu kararın, AB Konseyi'nin onayından sonra 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

AB tarafından geliştirilen ve yaz tatilleri yaklaşırken seyahatleri kolaylaştırmayı ve turizm sektörünü yeniden canlandırmayı hedefleyen Dijital Covid-19 Sertifikası, kişinin Covid-19 bulaştırma riski bulunmadığını kanıtlamayı amaçlıyor. Kağıt veya dijital formatta ve ücretsiz olacak AB Dijital Covid-19 Sertifikası'nda, kişilerin Covid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa hangi aşıyı olduğunu, hastalığı geçirenlerin ise antikor seviyesini ve Covid-19 test sonuçlarını içeren bilgiler yer alacak. AB Dijital Covid-19 Sertifikası sayesinde AB tarafından onaylı Covid-19 aşıları olmuş kişiler, kısıtlamasız seyahat edebilecek.

EMA TARAFINDAN ONAYLANAN AŞILAR

AB'nin 27 ülkesinde geçerli olacak aşı pasaportunda sadece Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayladığı aşıların kabul edileceği bildirildi.

Öte yandan EMA şimdiye kadar Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZenaca ve Johnson&Johnson aşılarına onay vermişti.

(Melike Yazır/İHA)