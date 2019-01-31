Avrupa Parlamentosu Guiado'yu Venezuela Devlet Başkanı Olarak Tanıdı

Avrupa Parlamentosu, Meclis Başkanı Juan Guiado'yı "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıdığını duyurdu.

Avrupa Parlamentosu, Meclis Başkanı Juan Guiado'yı "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıdığını duyurdu.



Avrupa Parlementosu'nda yapılan oyalamada Venezuela Meclis Başkanı Juan Guiado, 104 oya karşı 439 oyla "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanındı. Oylamanın ardından Parlamento, Avrupa Birliği Diplomatik Servisine ve üye ülkelere aynı kararı vermeleri çağrısında bulundu.



Parlamento adına yazılı açıklamada bulunan Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Demokrasiyi yeniden kurmak için yeni özgür, şeffaf ve güvenilir cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılabilene kadar ülkenin tek meşru geçici başkanı olarak Guiado'yu tanıyoruz" dedi.



Guaido, yaklaşık bir ay önce kendisini geçici devlet başkanı ilan ederek ülkede siyasi kaos başlatmış, mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya makamı terk etmesi çağrısında bulunmuştu. - BRÜKSEL

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