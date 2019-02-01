Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu Guiado'yu Venezuela Devlet Başkanı Olarak Tanıdı

Avrupa Parlamentosu Guiado'yu Venezuela Devlet Başkanı Olarak Tanıdı

44 dakika önce

- Avrupa Parlamentosu Guiado'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıdıBRÜKSEL - Avrupa Parlamentosu, Meclis Başkanı Juan Guiado'yı "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıdığını duyurdu.

Avrupa Parlamentosu Guiado'yu Venezuela Devlet Başkanı Olarak Tanıdı, System.String[]
- Avrupa Parlamentosu Guiado'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıdı

BRÜKSEL - Avrupa Parlamentosu, Meclis Başkanı Juan Guiado'yı "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıdığını duyurdu.
Avrupa Parlementosu'nda yapılan oyalamada Venezuela Meclis Başkanı Juan Guiado, 104 oya karşı 439 oyla "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanındı. Oylamanın ardından Parlamento, Avrupa Birliği Diplomatik Servisine ve üye ülkelere aynı kararı vermeleri çağrısında bulundu.
Parlamento adına yazılı açıklamada bulunan Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Demokrasiyi yeniden kurmak için yeni özgür, şeffaf ve güvenilir cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılabilene kadar ülkenin tek meşru geçici başkanı olarak Guiado'yu tanıyoruz" dedi.
Guaido, yaklaşık bir ay önce kendisini geçici devlet başkanı ilan ederek ülkede siyasi kaos başlatmış, mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya makamı terk etmesi çağrısında bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:42 Kaynak: İHA

Parlamento, Avrupa, Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Olarak Tanıdığı Guaido'dan İç Savaş Açıklaması Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi

Venezuela Polisi, Kendini Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'nun Evini Kuşattı Adı İtalyan Kulüpleriyle Anılan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta Mutlu Olduğunu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 01:26:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu Guiado'yu Venezuela Devlet Başkanı Olarak Tanıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]