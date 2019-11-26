Avrupa Parlamentosu 'iklim acil durumu' için düğmeye bastı; sembolik bir deklarasyon yayımlanacak

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) gündeminde "iklim acil durumu" var.



İklim krizi konusuna dikkat çekmek amacıyla "acil durum" çağrısında bulunmayı tartışan parlamento, Madrid'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı sırasında krizle mücadele adına sembolik bir de deklarasyon yayınlamayı planlıyor.