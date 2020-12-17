Avrupa Parlamentosu insan hakları ihlalleri nedeniyle İran'a yaptırım çağrısında bulundu - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu insan hakları ihlalleri nedeniyle İran'a yaptırım çağrısında bulundu

17.12.2020 19:21
Avrupa Parlamentosu insan hakları ihlalleri nedeniyle İran'a yaptırım çağrısında bulundu, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP), İran'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle AB'nin ve üye ülkelerin İranlı yetkililere yaptırım uygulamasını istedi.

Avrupa Parlamentosu (AP), İran'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle AB'nin ve üye ülkelerin İranlı yetkililere yaptırım uygulamasını istedi.

Parlamentoda, 2012 Sakharov Ödülü sahibi avukat ve insan hakları aktivisti Nesrin Sotudeh özelinde İran hakkındaki karar tasarısı kabul edildi.

Tasarıda, İran'da muhalif gazeteci Ruhullah Zem ve güreşçi Nevid Efkari'nin yakın zamanda idam edilmesiyle Sotudeh'in yeniden cezaevine gönderilmesi sert şekilde kınanarak, İsveç vatandaşlığı da bulunan ve idam edilebileceği belirtilen muhalif akademisyen Ahmed Rıza Celali'nin idamının durdurulması çağrısı yapıldı.

İran'da ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğüne yönelik baskı ve engellemelerin kınandığı tasarıda, İran'ın, taraf olduğu Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ni eksiksiz uygulaması gerektiği belirtildi.

Tasarıda, "Avrupa Parlamentosu, Kasım 2019 ve Ocak 2020'deki gösterilerde işlenen insan hakları ihlalleri ile suçların BM öncülüğünde uluslararası hukuk içinde soruşturulması, AB ve üye ülkelerin bu kötü muamelelerden sorumlu yetkililere kısıtlayıcı tedbir uygulaması çağrısında bulunmaktadır." ifadesi yer aldı.

AB'nin, 7 Aralık'ta "Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi"ni kabul ettiği hatırlatılarak, İran'da ciddi insan hakları ihlallerinde bulunan, idam kararlarına imza atan yargıçlar da dahil olmak üzere, yetkililerin bu kapsamda yaptırım listesine alınması istendi.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu insan hakları ihlalleri nedeniyle İran'a yaptırım çağrısında bulundu - Son Dakika


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