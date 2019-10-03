Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu: Johnson'un Brexit ile ilgili son teklifi yetersiz
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Avrupa Parlamentosu: Johnson'un Brexit ile ilgili son teklifi yetersiz

30 dakika önce

Avrupa Parlamentosu, İngiltere Başbakanı Boris Jonhson'ın Avrupa Birliği'ne (AB) sunduğu Brexit teklifinin "bir anlaşmaya temel teşkil etmediğini" açıkladı

Avrupa Parlamentosu: Johnson'un Brexit ile ilgili son teklifi yetersiz, System.String[]

Avrupa Parlamentosu, İngiltere Başbakanı Boris Jonhson'ın Avrupa Birliği'ne (AB) sunduğu Brexit teklifinin "bir anlaşmaya temel teşkil etmediğini" açıkladı.


Avrupa Parlamentosu'nun Brexit'i Yönlendirme Grubu Başkanı Guy Verhofstadt, Johnson'ın teklifi Kuzey İrlanda ve İrlanda arasındaki sınır meselesine çözüm getirmediğini ifade etti.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:16 
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