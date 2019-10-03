Avrupa Parlamentosu: Johnson'un Brexit ile ilgili son teklifi yetersiz
30 dakika önce
Avrupa Parlamentosu, İngiltere Başbakanı Boris Jonhson'ın Avrupa Birliği'ne (AB) sunduğu Brexit teklifinin "bir anlaşmaya temel teşkil etmediğini" açıkladı
Avrupa Parlamentosu, İngiltere Başbakanı Boris Jonhson'ın Avrupa Birliği'ne (AB) sunduğu Brexit teklifinin "bir anlaşmaya temel teşkil etmediğini" açıkladı.
Avrupa Parlamentosu'nun Brexit'i Yönlendirme Grubu Başkanı Guy Verhofstadt, Johnson'ın teklifi Kuzey İrlanda ve İrlanda arasındaki sınır meselesine çözüm getirmediğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:16
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