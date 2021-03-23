Avrupa Parlamentosu komitesi Frontex'in bütçesini onaylamadı - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu komitesi Frontex'in bütçesini onaylamadı

23.03.2021 20:23
Avrupa Parlamentosu komitesi Frontex'in bütçesini onaylamadı, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Kontrol Komitesi milletvekilleri, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarından sorumlu kurumu Frontex'in geri itmelerdeki rolü ve kayıtsız lobicilerle görüşmeler yapması gibi nedenlerle geçmişteki bütçe harcamalarına onay vermedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Kontrol Komitesi milletvekilleri, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarından sorumlu kurumu Frontex'in geri itmelerdeki rolü ve kayıtsız lobicilerle görüşmeler yapması gibi nedenlerle geçmişteki bütçe harcamalarına onay vermedi.

AP Bütçe Kontrol Komitesi'nden yapılan açıklamada, AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) dışındaki bütün AB kurum ve kuruluşlarının 2019 yılı bütçe uygulamalarının 22 "evet", 3 "hayır" ve 5 "çekimser" oyla ibra edildiği bildirildi.

Açıklamada, Frontex'in bütçesinin aklanması için kurumun öncelikle çeşitli konuları açıklığa kavuşturması gerektiğine işaret edildi.

Frontex'in çalışmalarında temel insan haklarının ihlal edilip edilmediğini gözlemleyecek görevlilerinin işe alınmasında geciktiğine işaret edilen açıklamada, kurumda özellikle yönetici seviyesinde cinsiyet dengesizliği olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Frontex yöneticilerinin AB içinde lobi faaliyetinde bulunmak için gereken şeffaflık sicilinde kaydı olmayan çeşitli şirket temsilcileriyle görüştüklerinin ortaya çıktığı ve kurumda taciz vakaları bildirildiği ifade edildi.

Frontex'in temel hakları ihlal ederek göçmenleri geri itmelere suç ortağı olduğu yönündeki iddiaları açıklığa kavuşturması gerektiğine işaret edilen açıklamada, bu konuda parlamentonun kurduğu inceleme grubuna daha fazla açıklama yapması gerektiği belirtildi.

Bütçe ibra kararı bu aşamadan sonra nisanda AP Genel Kurulu'nda oylanacak.

Frontex'in bu konularla ilgili detaylı ve tatmin edici açıklama yapması ve uygulamalarını düzeltmesi gerekiyor.

AB'nin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını takip etmek AP görev alanına giriyor.

-Frontex soruşturmaların odağında

Brüksel merkezli "EU Observer" internet sitesi, Frontex'ten temin ettiği belgelerle Atina yönetiminin, Yunan Sahil Güvenliğine sığınmacıları Türk kara sularına geri itme yönünde talimat verdiğini ortaya koymuştu.

Almanya'nın Der Spiegel dergisinin araştırmasında da Yunan sınır muhafızlarının, mültecileri Yunanistan'a ulaşmamaları için açık denize geri ittikleri ve Frontex'in de uluslararası hukuka aykırı bu operasyonlarda yer aldığı ifade edilmişti.

Frontex tarafından kullanılan bir uçağın mültecileri durdurduğu, uçaktaki kamera görüntülerinin Varşova'daki Frontex Genel Merkezine canlı olarak aktarıldığı ancak Frontex'in söz konusu bölgeye mültecilerin kurtarılması için yardım göndermediği belirtilmişti.

Spiegel'in ve başka medya kuruluşlarının zorla geri göndermelerin birçoğunu tam olarak belgelemiş olmasına rağmen Yunan hükümeti, mültecilerin Türkiye'ye zorla geri gönderildiğini reddediyor.

Uluslararası medyada Yunanistan'ın kendi kara sularında bulunan sığınmacıları Türkiye'ye geri ittiği yönünde çıkan haberlerin ardından AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) ve AB Ombudsman Kurumu da Frontex hakkında soruşturma başlatmıştı.

AB Komisyonunun ajanstan sorumlu üyesi Ylva Johansson da Frontex yönetimini kasımda acil toplantıya çağırmıştı. Frontex Direktörü Fabrice Leggeri ise kurumunun Yunanistan'ın mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiği yönündeki iddiaları reddetmişti.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa Parlamentosu komitesi Frontex'in bütçesini onaylamadı - Son Dakika Ekonomi


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