Son Dakika › Dünya › Avrupa Parlamentosu koronavirüs için toplanıyor; oylama ilk defa mail yoluyla yapılacak - Son Dakika Dünya
Avrupa Parlamentosu koronavirüs için toplanıyor; oylama ilk defa mail yoluyla yapılacak
6 saat önce
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu'nun koronavirüs (Covid-19) ile ilgili önerdiği acil önlemleri oylamak için haftaya olağanüstü "mini toplantı" düzenleneceğini duyurdu.
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu'nun koronavirüs (Covid-19) ile ilgili önerdiği acil önlemleri oylamak için haftaya olağanüstü "mini toplantı" düzenleneceğini duyurdu. Oylama ilk defa bütün parlamenterler için yazılı olarak mail yoluyla gerçekleştirilecek.
Avrupa Komisyonu'nun koronavirüs ile mücadele kapsamında bütçeyi serbest bırakabilmesi için Avrupa Parlamentosu'nun onayına ihtiyacı var. Bunun yanı sıra oylama ile birlikte havayolu kurallarının da daha esnek hale getirilmesi planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:43
Son Dakika Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi