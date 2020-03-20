Avrupa Parlamentosu koronavirüs için toplanıyor; oylama ilk defa mail yoluyla yapılacak

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu'nun koronavirüs (Covid-19) ile ilgili önerdiği acil önlemleri oylamak için haftaya olağanüstü "mini toplantı" düzenleneceğini duyurdu. Oylama ilk defa bütün parlamenterler için yazılı olarak mail yoluyla gerçekleştirilecek.



Avrupa Komisyonu'nun koronavirüs ile mücadele kapsamında bütçeyi serbest bırakabilmesi için Avrupa Parlamentosu'nun onayına ihtiyacı var. Bunun yanı sıra oylama ile birlikte havayolu kurallarının da daha esnek hale getirilmesi planlanıyor.