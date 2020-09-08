Avrupa Parlamentosu Kovid-19 tedbirleri kapsamında Strazburg'da oturum yapmayacak - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu ay için planlanan Fransa'nın Strazburg kentindeki oturumun yapılmayacağını, Brüksel'de toplanılacağını bildirdi.

Sassoli, yaptığı yazılı açıklamada, parlamentonun 14 Eylül'de Strazburg'da toplanması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Ancak Avrupa genelinde vaka sayılarının arttığını ifade eden Sassoli, Strazburg'un da içinde bulunduğu Aşağı Ren bölgesinin salgında "kırmızı bölge" ilan edildiğini hatırlattı.

Strazburg oturumunun iptali nedeniyle üzüntü duyduklarını bildiren Sassoli, oturumun yapılması halinde Avrupa Parlamentosu çalışanlarının Brüksel'e döndüklerinde karantinaya girmelerini gerektirecek kurallar bulunduğunu vurguladı.

Avrupa Parlamentosunun oturumu, Strazburg yerine 14-17 Eylül'de Brüksel'de yapılacak.