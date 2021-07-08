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Avrupa Parlamentosu, LGBT haklarını kısıtlayan Macaristan'a karşı eylem çağrısında bulundu - Son Dakika
BBC

Avrupa Parlamentosu, LGBT haklarını kısıtlayan Macaristan'a karşı eylem çağrısında bulundu

08.07.2021 20:21
Avrupa Parlamentosu, LGBT haklarını kısıtlayan Macaristan'a karşı eylem çağrısında bulundu, System.String[]

Avrupa Parlamentosu, Macaristan'ın LGBTİ+ haklarını kısıtlayan yasasının yürürlüğe girdiği Perşembe günü, yasanın geri çekilmesini sağlamak için yasal işlem yapılmasını öneren bir karar aldı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Macaristan'da LGBTİ+ haklarını kısıtlayan yasanın yürürlüğe girmesine karşı acilen yasal işlem yapılmasını öneren bir tavsiye kararı aldı.

Macaristan'da 18 yaşından küçükler arasında eşcinselliği ve cinsiyet değişikliğini teşvik eden içeriklerin yasaklanmasını öngören yeni bir yasa kabul edildi.

AP Milletvekilleri, Macaristan'da geçen ay kabul edilen yeni yasanın "AB değerleri, ilkeleri ve yasasını" ihlâl ettiğini söyledi.

Macaristan'daki yasayla, cinsiyet geçiş süreci gibi LGBTİ+ topluluğuna dair konuların kamusal alanda tartışılması . Eğitim-öğretim sürecinde, öğrencilere cinsellik ve cinsiyet geçişi gibi konuların işlenmesine de sıkı düzenlemeler getirilmişti.

Oylama öncesi yasaya tepki gösteren binlerce kişi parlamento binası önünde protesto gösterileri düzenlemişti.

Avrupa Parlamentosu, yasanın "Macaristan'da temel hakların kademeli olarak ortadan kaldırılmasının bir başka kasıtlı ve önceden tasarlanmış örneği" olduğunu da ekledi.

Başbakan Viktor Orban, okul politikasının " Brüksel bürokratlarının" değil, Macaristan'ın meselesi olduğunu söylüyor.

AP'nda Perşembe günü kabul edilen ve bağlayıcılığı olmayan önerge ile ilgili 459 lehte, 147 aleyhte ve 58 çekimser oy kullanıldı.

Parlamento, Avrupa Komisyonu'nu, Macaristan hükümetinin kararı tersine çevirmesini sağlamak için, hukukun üstünlüğünü ihlal eden üye ülkelerde bütçe kesintisi yapılmasını sağlayan yeni bir araç kullanmaya çağırdı.

Ayrıca, Macaristan'ın sağcı hükümetine karşı Avrupa Adalet Divanı'nda yasal işlem başlatılması çağrısında da bulundu.

Yasaya karşı çıkanlar, Macaristan'ın Perşembe günü yürürlüğe giren yeni yasasının eşcinselliği pedofili ile eşitlediğini söylüyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu yasa, çocukların korunmasını cinsel yönelimleri nedeniyle insanlara karşı ayrımcılık yapmak için bir bahane olarak kullanıyor" dedi.

'LGBTİ+ aktivistlerinin okullara girmesine izin vermeyeceğiz'

Başbakan Orban, "Ne yaparlarsa yapsınlar, [LGBTİ+] aktivistlerinin çocuklarımızın anaokullarına ve okullarına girmesine izin vermeyeceğiz" yanıtını verdi.

Yeni yasa kapsamında, okullarda öğrencilere cinsiyet eğitimi bundan böyle sadece öğretmenler tarafından ya da bu konuda bir devlet kuruluşunca uygun görülüp onaylı listelerde adı bulunan kurumlar tarafından verilebilecek. Sivil kuruluşların bu tür eğitimlere dahil edilmesi yasaklandı.

Getirilen bir diğer kısıtlama da televizyonlarda ve medyada "eşcinselliği normal bir olgu gibi" gösterdiği iddia edilen içeriklerin yayınına dair. Cinsellik içeren veya cinsiyet geçişi gibi konuları ele alan reklam ve içeriklerin "18+" ibaresiyle verilmesi artık zorunlu.

İnsan hakları savunucuları, düzenlemenin LGBTİ+ topluluğunun kamusal alanda görünürlüğünü ciddi şekilde kısıtlayacağı ve bazı cezai yaptırımları beraberinde getireceğini söyleyerek, hükümeti eleştiriyor.

Hükümet ise yasanın "pedofili ile mücadele için gerekli olduğunu" öne sürüyor.

Macaristan başka hangi yasaları geçirdi?

Macaristan, Başbakan Orban'ın 2010 yılında iktidara gelmesinden bu yana bir dizi benzer yasa geçirdi.

Aralık 2020'de ülkede, eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edinmesini yasaklandı.

Aynı yılın başlarında ülke, insanların yasal olarak cinsiyetlerini değiştirmelerini engelleyen bir yasa çıkardı.

Macaristan'da eşcinsellerin evlenmesi de yasak.

Orban, göçmenlerin ve diğer azınlıkların haklarını kısıtlamak, hukuk sistemini ve medyayı siyasallaştırmak ve Yahudi düşmanlığına müsamaha göstermekle suçlanarak AB içerisinde geniş çapta eleştiriliyor.

Orban ise, sol liberalizmin pençesindeki bir Avrupa'da, Macaristan'ın Hıristiyan değerlerini savunduğunu söylüyor.

Avrupa Parlamentosu, LGBT haklarını kısıtlayan Macaristan'a karşı eylem çağrısında bulundu

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Son Dakika Dünya Avrupa Parlamentosu, LGBT haklarını kısıtlayan Macaristan'a karşı eylem çağrısında bulundu - Son Dakika Dünya

BBC

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