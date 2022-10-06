Avrupa Parlamentosu Myanmar'daki askeri yönetimin medya üzerindeki baskısını kınadı

Avrupa Parlamentosu (AP), Myanmar'daki askeri yönetimin medya özgürlüğüne yönelik baskısını kınadı ve "haksız yere gözaltına alınan her gazetecinin" serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AP Genel Kurulunda oy çokluğuyla kabul edilen kararda "Myanmar askeri cuntası, yasa dışı olağanüstü hali derhal sona erdirmeli ve ifade özgürlüğü hakkının engellenmesine son vermelidir." denildi.

Kararda keyfi tutuklamalar, gözaltılar, işkence, cinsel şiddet ve diğer kötü muamelelerin yanı sıra medyada çalışanlara karşı adil olmayan yargılamalar da dahil olmak üzere suistimallere derhal son verilmesi gerektiği belirtildi.

Son olarak milletvekilleri, Myanmar cuntasına siyasi, ekonomik ve askeri destekleri nedeniyle Rusya ve Çin'i de kınadı.

Medya üzerindeki baskı

Myanmar ordusu, Şubat 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana en az 12 medya kuruluşunu kapanmaya zorladı ve 57'si halen tutuklu bulunmak üzere 142 gazeteciyi gözaltına aldı.

Tutuklu gazetecilerin çoğu, korkutma, yalan haber yayma veya bir devlet çalışanına karşı kışkırtma iddiasıyla hapiste tutuluyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.