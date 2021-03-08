Avrupa Parlamentosu'na Dünya Kadınlar Günü'nde ABD ve Yeni Zelanda'dan konuk - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu'na Dünya Kadınlar Günü'nde ABD ve Yeni Zelanda'dan konuk

08.03.2021 20:45
Avrupa Parlamentosu'na Dünya Kadınlar Günü'nde ABD ve Yeni Zelanda'dan konuk, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i video konferans yöntemiyle konuşmacı olarak konuk etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i video konferans yöntemiyle konuşmacı olarak konuk etti.

Harris, konuşmasında, ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa Parlamentosu ile çalışmak için sabırsızlandıklarını, şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi konularda birlikte çalışmanın hayati önem taşıdığını söyledi.

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların topluma büyük katkılar yaptığını, ekonomik büyümeyi ileri taşıdığını vurgulayan Harris, kadınların bilimde, orduda, iş dünyasında, eğitimde ve devlet yönetiminde önemli roller üstlendiğini belirtti.

Harris, kadınlar için daha iyi bir dünya kurulması gerektiğini ifade ederek, kadınların hem evlerinde hem de diğer topluluklarda güvenliğinin sağlanmasının önemine işaret etti.

Kadınlara daha iyi sağlık hizmeti sağlanması, iş hayatında eşit davranılması, karar alma mekanizmalarında eşit söz hakkı verilmesini isteyen Harris, "Bunlar sadece iyi niyetin değil gücün de göstergesidir. Kadınlar için bir dünya yaratırsak ülkelerimiz daha güvenli, güçlü ve müreffeh olur." dedi.

"Esas ölçüt, ilerleme ve eşitlik olmalı"

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern de Kovid-19 salgınının eşitsizlikleri birçok anlamda artırdığını, kadınların bu krizdeki zorluklarla her gün karşı karşıya kaldığını ve dünyanın her köşesinde salgın sırasında kadınların aile içi şiddete daha fazla maruz kaldığını söyledi.

Ülkesinde parlamentonun yüzde 48'inin kadınlardan oluştuğunu aktaran Ardern, kamuda ve özel sektörde önemli birçok görevde kendisi gibi kadınların bulunduğunu dile getirdi.

Ardern, "Ama hala yapacak çok işimiz var. İşsizlikte kadınlar fazla oldukça, kadınlar daha az ücret aldıkları sürece ve aile içi şiddet istatistiklerini göz önünde bulundurduğumuzda yönetimde ne kadar kadının bulunduğu önemli değil. Bana göre esas ölçüt, ilerleme ve eşitlik olmalı." dedi.

"Fırsat eşitliği için çabalamalıyız"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Kovid-19 salgınında kadın doktor ve hemşirelerin ön saflarda yer aldığını, kadın işçi ve iş yeri sahiplerinin büyük zorluklar çektiğini, sokağa çıkma kısıtlamalarında evde kalan kadınların da en büyük sıkıntıları yaşayanlar arasında yer aldığını ifade etti.

Avrupa olarak kadınlar ve erkekler için fırsat eşitliğini sağlamak üzere çalıştıklarını belirten von der Leyen, henüz bunun sağlanamadığını, kadınların aynı işlerde daha az ücretle çalıştığını söyledi.

"Avrupa'da kadınlar erkeklerden ortalama yüzde 14 daha az maaş alıyor." diyen von der Leyen, eşit işin eşit ücret gerektirdiğini, bu nedenle AB Komisyonu olarak ücret şeffaflığının sağlanması için yasal düzenleme teklifi sunduklarını söyledi.

Von der Leyen, Avrupa'da kadınların yüzde 67'inin erkeklerin ise yüzde 78'inin iş sahibi olduğunu, çalışan kadınların oranını eşitlemek istediklerini, bu hedef için çalışacaklarını aktardı.

Von der Leyen, "Eşitliğin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Fırsat eşitliği için çabalamalıyız. Bu o kadar da zor değil. Bunun için ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Yeter ki bunları uygulayalım." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Parlamentosu, Kadınlar Günü, Yeni Zelanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu'na Dünya Kadınlar Günü'nde ABD ve Yeni Zelanda'dan konuk - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı Eski eşini acımasızca döven şahsa kaç yıl ceza verilecek? Ünlü avukat merak edilen soruyu yanıtladı İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, serbest bırakıldı Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt         
20:13
Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı         
20:00
Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu         
19:44
Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi         
19:17
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü         
17:16
Son Dakika! 11 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ön rapor: Ani hava değişimiyle helikopter bulut içinde kaldı ve görüşü kaybetti Son Dakika! 11 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ön rapor: Ani hava değişimiyle helikopter bulut içinde kaldı ve görüşü kaybetti         
15:59
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 21:06:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Parlamentosu'na Dünya Kadınlar Günü'nde ABD ve Yeni Zelanda'dan konuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei