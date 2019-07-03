Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu'nda başkan adayları belirlendi
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Avrupa Parlamentosu'nda başkan adayları belirlendi

1 saat önce

Avrupa Parlamentosu (AP) başkanlık seçimlerinde 4 aday yarışacak.

Avrupa Parlamentosu'nda başkan adayları belirlendi, System.String[]
Avrupa Parlamentosu (AP) başkanlık seçimlerinde 4 aday yarışacak.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeni dönemine başlayan AP, bugün yapılacak AP Başkanlığı seçimlerinde adayların belirlendiğini açıkladı.
Buna göre seçimlerde, Sosyal Demokratlar'ın (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli, Avrupa Yeşiller Partisi'nin (EFA) adayı Alman Ska Keller, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu'nun (GUE/NGL) adayı İspanyol Sira Rego ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) adayı Çekyalı Jan Zahradil, oy isteyecek.
AP, 28 üye ülkenin toplam 751 temsilcisinden oluşuyor.
AB kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan AP'nin başkanı, parlamentonun resmi temsilcisi olarak tüm çalışmaları yönetiyor.
AP üyeleri 5 yıllığına seçilirken, AP başkanı her 2,5 yılda değişiyor. Başkan, parlamento üyelerinin oy çokluğuyla belirleniyor.
Mevcut durumda başkanlık, İtalyan Antonio Tajani tarafından yürütülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:22 Kaynak: AA
Yeşiller Partisi, Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel
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