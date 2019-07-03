Avrupa Parlamentosu'nda başkan adayları belirlendi
27 dakika önce
Başkanlığını İtalyan Antonio Tajani'nin yürüttüğü Avrupa Parlamentosu'nda başkanlık koltuğu için 4 aday yarışacak.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:42
Başkanlığını İtalyan Antonio Tajani
'nin yürüttüğü Avrupa
Parlamentosu'nda başkanlık koltuğu için 4 aday yarışacak.
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