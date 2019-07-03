Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu'nda başkan adayları belirlendi
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Avrupa Parlamentosu'nda başkan adayları belirlendi

27 dakika önce

Başkanlığını İtalyan Antonio Tajani'nin yürüttüğü Avrupa Parlamentosu'nda başkanlık koltuğu için 4 aday yarışacak.

Avrupa Parlamentosu'nda başkan adayları belirlendi, System.String[]
Başkanlığını İtalyan Antonio Tajani'nin yürüttüğü Avrupa Parlamentosu'nda başkanlık koltuğu için 4 aday yarışacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:42 
antonio tajani, italyan, avrupa, Ekonomi
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