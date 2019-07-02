Avrupa Parlamentosu'nda Brexitçilerden marş protesto
1 saat önce
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni dönemi İngiliz Brexit partisinden 29 milletvekilinin Avrupa marşı okunduğu sırada sırtını dönerek Avrupa'yı protesto etmesiyle başladı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:22 Kaynak: AA
Parlamentosu'nun (AP) yeni dönemi İngiliz Brexit partisinden 29 milletvekilinin Avrupa marşı okunduğu sırada sırtını dönerek Avrupa'yı protesto etmesiyle başladı.
AP Genel Kurulu, mayıs ayında düzenlenen seçimlerin ardından Fransa
'nın Strazburg
kentinde ilk kez toplandı.
Açılış oturumunda, İngiltere
'deki Brexit Partisi'nden 29 milletvekili Avrupa marşı okunduğu sırada Avrupa'yı protesto etmek sırtlarını döndü.
Yeni Avrupa Parlamenterlerinin yarın AP'nin yeni başkanını seçmek için oy kullanması bekleniyor.
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