Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu'nda spor ve sağlık alanından temsilciler buluştu
Son Dakika Spor Avrupa Parlamentosu'nda spor ve sağlık alanından temsilciler buluştu - Son Dakika Spor

Avrupa Parlamentosu'nda spor ve sağlık alanından temsilciler buluştu

6 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında elçiler toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Parlamentosu'nda spor ve sağlık alanından temsilciler buluştu, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında elçiler toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Parlementosu Spor Elçiliği'ne seçilen Spor Endüstrisi A.Ş., Türkiye'de "Aktif Ol" sloganı ile 1 hafta içinde 1 milyon kişiyi 81 ilde onlarca proje ile tanıştırdı. Yaptıkları çalışmalar ile ilgili gerekli sunumları ve görüşmeleri yapmak üzere Brüksel'e giden Ozan Karakuş ve Yusuf Ziya Üzüm, fon yöneticileri ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Komiseri Tibor Navracsics'in öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya birçok ülkeden spor bakanı, milletvekili ve elçi katıldı. Türkiye'yi temsilen toplantıya katılan Avrupa Parlamentosu Spor Elçisi Ozan Karakuş, asıl hedeflerinin 2020 olduğunu ve bunun için hazırladıkları projeyle 5 milyon kişiye spor yaptırmak olduğunu ifade etti. Proje koordinatörü Yusuf Ziya Üzüm ise yaptığı sunumda Türkiye'nin "Aktifol" (#beactive) sloganı ile sporda Avrupa'nın en aktif ülkesi olmasını amaçladıklarını söyledi.


Türkiye, Belçika, Brüksel, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:08 Kaynak: DHA
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