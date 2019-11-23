Avrupa Parlamentosu'nda spor ve sağlık alanından temsilciler buluştu

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında elçiler toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Parlementosu Spor Elçiliği'ne seçilen Spor Endüstrisi A.Ş., Türkiye'de "Aktif Ol" sloganı ile 1 hafta içinde 1 milyon kişiyi 81 ilde onlarca proje ile tanıştırdı. Yaptıkları çalışmalar ile ilgili gerekli sunumları ve görüşmeleri yapmak üzere Brüksel'e giden Ozan Karakuş ve Yusuf Ziya Üzüm, fon yöneticileri ile bir araya geldi.