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Avrupa Parlamentosu'nda TÜRKSOY organizasyonuyla "Hive Kültür Günleri" düzenlendi - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu'nda TÜRKSOY organizasyonuyla "Hive Kültür Günleri" düzenlendi

16.11.2021 19:40
Avrupa Parlamentosu'nda TÜRKSOY organizasyonuyla "Hive Kültür Günleri" düzenlendi

Avrupa Parlamentosunda, Özbekistan'ın katkıları ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) organizasyonuyla "Hive Kültür Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Avrupa Parlamentosunda, Özbekistan'ın katkıları ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) organizasyonuyla "Hive Kültür Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Özbekistan ve Hive şehrinin tanıtıldığı etkinlik kapsamında Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ilk kez düzenlenen toplantıya TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, AP'de kurulan AB- Türkiye Dostluk Grubu ile AB-Özbekistan Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, UNESCO Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan Temsilcisi Krista Pikkat, AB-Özbekistan Dostluk Grubu Genel Sekreteri İpek Tekdemir, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşma yapan TÜRKSOY Genel sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY üyesi ülkelerin bağımsızlığını korumak, varlığını devam ettirmek için kültürel mirasın yaşatılması ve tanıtılmasının önemine işaret etti.

"Bizler TÜRKSOY çatısı altında bu bilinçle var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz." diyen Kaseinov, şöyle devam etti:

"Sahip olduğumuz zenginliği, sanatın gücünü kullanarak kitlelere aktarmayı bizler görev bildik. Gayemiz ortak medeniyet hazinemize küçük de olsa bir katkı sunabilmek, yıllarca kilometrelerin ve asırların ayırdığı kalplerimizi birleştirerek yarınlarımızı hep birlikte inşa etmek. Sizler buradaki mevcudiyetinizle halklarımız arasında kültürel ve akademik ilişkilerin güçlendirilmesi ve gelecekte başka konularda da ortak projelerin geliştirilmesi konusunda büyük bir kapı aralıyorsunuz."

AP Milletvekili Ryszard Czarnecki de Brüksel'de ilk kez böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu söyledi.

AP üyelerinin Özbekistan ile birçok alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydeden Czarnecki, iki taraf arasındaki yapıcı diyaloğun sonucu olarak nisan ayında parlamentoda AB-Özbekistan Dostluk Grubunu kurduklarını, iş birliği ve diyaloğu geliştirmek için çok sayıda çalışma yaptıklarını hatırlattı.

"Halklar arasındaki diyaloğu ve bağları kuvvetlendirmek için elimizden geleni yapacağız." diyen Czarnecki, Hive, Buhara ve Semerkand gibi şehirleriyle Özbekistan'ın eğitim, kültür ve bilimde medeniyetlere ev sahipliği yaptığının altını çizdi.

Czarnecki, Özbekistan'ın Sovyet dönemi sonrasında önemli ekonomilerinden biri haline gelme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, ülkedeki ekonomik reform politikalarını memnuniyetle karşıladıklarını, Özbekistan'ın Avrasya'da çok önemli bir turizm merkezi olabileceğini vurguladı.

Czarnecki, "AB'de Özbek mirasının İpek Yolu'nda bir turizm merkezi olması için desteğimiz tamdır." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Bozay da halklar arasındaki diyalogların önemine dikkati çekerek, bu tür etkinliklerin bu kapsamda çok faydalı olduğunu vurguladı.

TÜRKSOY'a ev sahipliği yapan Türkiye'nin bu tür etkinlikleri desteklediğini kaydeden Bozay, Türkiye'yi temsil eden büyükelçi olarak Avrupa ve Asya arasındaki bağların güçlendirecek böyle bir toplantıya katılmaktan onur duyduğunu söyledi.

19 Kasım'a kadar sürecek "Hive Kültür Günleri" kapsamında TOBB Brüksel Temsilciliğinde 2020'de "Türk dünyası kültür başkenti" ilan edilen Hive'nin kültürel mirasını gösteren fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

"Hive Kültür Günleri" çerçevesinde ayrıca Özbek müziği, yemekleri ve geleneklerinin tanıtıldığı etkinler de düzenlendi.

Avrupa Parlamentosu'nda TÜRKSOY organizasyonuyla Hive Kültür Günleri düzenlendi
Avrupa Parlamentosu'nda TÜRKSOY organizasyonuyla Hive Kültür Günleri düzenlendi
Avrupa Parlamentosu'nda TÜRKSOY organizasyonuyla Hive Kültür Günleri düzenlendi
Avrupa Parlamentosu'nda TÜRKSOY organizasyonuyla Hive Kültür Günleri düzenlendi
Avrupa Parlamentosu'nda TÜRKSOY organizasyonuyla Hive Kültür Günleri düzenlendi

Avrupa Parlamentosu, Özbekistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu'nda TÜRKSOY organizasyonuyla 'Hive Kültür Günleri' düzenlendi - Son Dakika


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