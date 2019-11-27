Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu'ndan 2020 bütçesine onay
Son Dakika Ekonomi Avrupa Parlamentosu'ndan 2020 bütçesine onay - Son Dakika Ekonomi

Avrupa Parlamentosu'ndan 2020 bütçesine onay

6 saat önce

Avrupa Birliği'nin (AB) 2020 yılı genel bütçesi Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onayladı.

Avrupa Parlamentosu'ndan 2020 bütçesine onay, System.String[]

Avrupa Birliği'nin (AB) 2020 yılı genel bütçesi Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onayladı.

Strazburg'daki AP Genel Kurul oturumda, birliğin 2020 yılı genel bütçesi oylamaya sunuldu.

Oylamada 543 kabul, 136 ret oyu kullanılırken, 23 parlamenter çekimser kaldı.

AB'nin 2020 yılı bütçesinde gelirler 168,7 milyar avro, harcamalar ise 153,6 milyar avro düzeyinde belirlendi.

Bütçeden büyüme, ekonomi, istihdam ve uyum programlarına 83,9 milyar avro, tarım ve doğal kaynaklara 59,9 milyar avro, Ar-Ge programı Horizon 2020'ye 13,5 milyar avro, eğitim programı Erasmus'a 2,9 milyar avro ve güvenliğe 3,7 milyar avro tahsis edildi.

AB üyesi ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.

Avrupa Birliği, Strazburg, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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