Avrupa Parlamentosu'ndan Covid-19 önlemi: 130 etkinlik iptal edildi, ziyaretçi kabul edilmiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Parlamentosu'ndan Covid-19 önlemi: 130 etkinlik iptal edildi, ziyaretçi kabul edilmiyor - Son Dakika Dünya

Avrupa Parlamentosu'ndan Covid-19 önlemi: 130 etkinlik iptal edildi, ziyaretçi kabul edilmiyor

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu önümüzdeki 3 hafta boyunca 6 ila 7 bin kişiyi bir araya getirmesi planlanan toplam 130 etkinliği iptal ettiğini duyurdu. Bu süreçte dışarıdan gelen ziyaretçiler de parlamentoya kabul edilmeyecek.

Avrupa Parlamentosu'ndan Covid-19 önlemi: 130 etkinlik iptal edildi, ziyaretçi kabul edilmiyor, System.String[]

Avrupa Komisyonu'nun ardından Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli de Çin'de ortaya çıkan daha sonra dünyaya hızla yayılan koronavirüse (Covid-19) karşı önlem alınacağını açıkladı.


Avrupa Parlamentosu önümüzdeki 3 hafta boyunca 6 ila 7 bin kişiyi bir araya getirmesi planlanan toplam 130 etkinliği iptal etti. Bu süreçte dışarıdan gelen ziyaretçiler de parlamentoya kabul edilmeyecek.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:40 
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