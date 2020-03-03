Avrupa Parlamentosu'ndan Covid-19 önlemi: 130 etkinlik iptal edildi, ziyaretçi kabul edilmiyor

Avrupa Komisyonu'nun ardından Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli de Çin'de ortaya çıkan daha sonra dünyaya hızla yayılan koronavirüse (Covid-19) karşı önlem alınacağını açıkladı.



Avrupa Parlamentosu önümüzdeki 3 hafta boyunca 6 ila 7 bin kişiyi bir araya getirmesi planlanan toplam 130 etkinliği iptal etti. Bu süreçte dışarıdan gelen ziyaretçiler de parlamentoya kabul edilmeyecek.