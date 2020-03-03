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Avrupa Parlamentosu'ndan Covid-19 önlemi: 130 etkinlik iptal edildi, ziyaretçi kabul edilmiyor
6 saat önce
Avrupa Parlamentosu önümüzdeki 3 hafta boyunca 6 ila 7 bin kişiyi bir araya getirmesi planlanan toplam 130 etkinliği iptal ettiğini duyurdu. Bu süreçte dışarıdan gelen ziyaretçiler de parlamentoya kabul edilmeyecek.
Avrupa Komisyonu'nun ardından Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli de Çin'de ortaya çıkan daha sonra dünyaya hızla yayılan koronavirüse (Covid-19) karşı önlem alınacağını açıkladı.
Avrupa Parlamentosu önümüzdeki 3 hafta boyunca 6 ila 7 bin kişiyi bir araya getirmesi planlanan toplam 130 etkinliği iptal etti. Bu süreçte dışarıdan gelen ziyaretçiler de parlamentoya kabul edilmeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:40
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