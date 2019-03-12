Avrupa
Parlamentosu, Akkuyu
nükleer güç santrali projesinin durdurulması yönünde çağrı yapılmasını tavsiye eden bir karar tasarısını 13 Mart'ta oylayacak.
Oylama için Avrupa Parlamentosu'na (AP) sunulan belgeye göre çarşamba günü Avrupalı parlamenterlerin ele alacağı karar tasarısındaki Türkiye
'yle ilgili maddede, Rusya
tarafından Mersin
'de inşa edilecek Akkuyu nükleer güç santralinin inşa planlarının durdurulması yönünde çağrı yapılması öngörüldüğü dikkat çekti.
Sputnik'in aktardığına göre söz konusu maddede, "AP, Türkiye hükümetini Akkuyu nükleer güç santrali inşa planlarını durdurmaya çağırıyor" ifadesine yer verildiği görüldü.
Ayrıca taslak belgeye göre Akkuyu santrali hakkındaki kaygıları gidermesi için Ankara
'ya kısaca ESPOO olarak bilinen Sınıraşan Çevresel Etki Değerlendirme
Sözleşmesi'ne dahil olma ve çevresel etki konusunda Yunanistan
ve Kıbrıs
gibi komşu ülkelerle istişarelerde bulunma çağrısı da yapılıyor.
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu, Mersin'in Gülnar
ilçesinde bulunuyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom tarafından inşa edilen santralin temel atma töreni 3 Nisan 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in katılımıyla yapılmıştı. Santralin ilk reaktörünün 2023 yılında işletmeye alınması planlanıyor.
The post Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye: "Akkuyu Nükleer Santral projesini durdurun"
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