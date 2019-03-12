Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye: "Akkuyu Nükleer Santral Projesini Durdurun"

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye: "Akkuyu Nükleer Santral Projesini Durdurun"

1 saat önce

Avrupa Parlamentosu, Akkuyu nükleer güç santrali projesinin durdurulması yönünde çağrı yapılmasını tavsiye eden bir karar tasarısını 13 Mart’ta oylayacak. Oylama için Avrupa Parlamentosu’na (AP) sunulan belgeye göre çarşamba günü Avrupalı parlamenterlerin ele alacağı karar tasarısındaki Türkiye’yle ilgili maddede, Rusya tarafından Mersin’de inşa edilecek Akkuyu nükleer güç santralinin inşa planlarının durdurulması yönünde çağrı yapılması öngörüldüğü dikkat […]The post Avrupa Parlamentosu’ndan Türkiye’ye: “Akkuyu Nükleer Santral projesini durdurun” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye:
Avrupa Parlamentosu, Akkuyu nükleer güç santrali projesinin durdurulması yönünde çağrı yapılmasını tavsiye eden bir karar tasarısını 13 Mart'ta oylayacak. Oylama için Avrupa Parlamentosu'na (AP) sunulan belgeye göre çarşamba günü Avrupalı parlamenterlerin ele alacağı karar tasarısındaki Türkiye'yle ilgili maddede, Rusya tarafından Mersin'de inşa edilecek Akkuyu nükleer güç santralinin inşa planlarının durdurulması yönünde çağrı yapılması öngörüldüğü dikkat çekti.

Sputnik'in aktardığına göre söz konusu maddede, "AP, Türkiye hükümetini Akkuyu nükleer güç santrali inşa planlarını durdurmaya çağırıyor" ifadesine yer verildiği görüldü.

Ayrıca taslak belgeye göre Akkuyu santrali hakkındaki kaygıları gidermesi için Ankara'ya kısaca ESPOO olarak bilinen Sınıraşan Çevresel Etki Değerlendirme Sözleşmesi'ne dahil olma ve çevresel etki konusunda Yunanistan ve Kıbrıs gibi komşu ülkelerle istişarelerde bulunma çağrısı da yapılıyor.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu, Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunuyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom tarafından inşa edilen santralin temel atma töreni 3 Nisan 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla yapılmıştı. Santralin ilk reaktörünün 2023 yılında işletmeye alınması planlanıyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:20 

Avrupa, Türkiye, Akkuyu, Sektörel
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