Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye yaptırım çağrısı - Son Dakika
BBC

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye yaptırım çağrısı

27.11.2020 00:17
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye yaptırım çağrısı, System.String[]

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ın bir kısmını açma kararının Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm getirme olanaklarına zarar verdiği uyarısında bulunarak Avrupa Konseyi'ni, Türkiye'nin "yasadışı" faaliyetlerine karşı yaptırım uygulamaya çağırdı.

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ın bir kısmını açma kararının Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm getirme olanaklarına zarar verdiği uyarısında bulunarak Avrupa Konseyi'ni, Türkiye'nin "yasadışı" faaliyetlerine karşı yaptırım uygulamaya çağırdı.

Avrupa Parlamentosu, AB üyesi Kıbrıs'ın AB liderlerine "Türkiye'nin yasadışı eylemlerine tepki olarak harekete geçilmesi ve katı yaptırımlar uygulanması" çağrısını, 631 lehte, 3 karşı ve 59 çekimser oyla kabul etti.

Yaptırımların yalnızca diyalog, samimi iş birliği ve sahada somut ilerleme olması durumunda uygulanmayabileceği ifade edildi.

Kararın bağlayıcı özelliği bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Kıbrıs'ta 46 yıl sonra açılan Maraş'ı 15 Kasım'da ziyaret etmiş, Yunanistan da buna sert tepki göstermişti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ziyaret için "eşi görülmemiş bir provokasyon" demişti.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre bu karar, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması yönünde Fransa'nın çabalarına desteği artıran bir işlev görebilir.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetleri Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Avrupa Parlamentosu kararında, Türkiye'nin bu faaliyetleri "yasadışı" olarak tanımlanıyor.

Ankara ise bu iddiaları reddediyor.

AB'nin Aralık zirvesinde Türkiye'ye yaptırımlar görüşülecek

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin 10-11 Aralık'taki zirvesinde Türkiye'ye yaptırımlar konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Fransa, Türkiye'ye karşı uygulanmasını önerdiği yaptırımlar konusunda henüz açıklama yapmadı. Ancak diplomatlar bunların, gemicilik, enerji ve bankacılık gibi hidrokarbon aramalarını etkileyecek türden yaptırımlar olmasının beklendiğini söylüyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bu hafta Fransa parlamentosundaki konuşmasında, "Türkiye yapması gerekenleri biliyor. ya karşı duracak ya işbirliği yapacak, bu onlara bağlı" ifadesini kullandı.

AB dönem başkanı Almanya, AB ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin önemine vurgu yaparak sorunların diyalog yoluyla çözümüne vurgu yapıyordu.

Ancak son zirvede Almanya Başbakanı Angela Merkel, 10 Aralık'taki zirvede AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları konuşabileceğini söylemişti.

Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, "Türkiye, Aralık ayındaki AB zirvesinde kendisine yönelik yaptırımların gündeme gelmesini istemiyorsa Doğu Akdeniz'de provokasyonlara son vermesi gerekiyor" dedi.

Reuters'e göre, Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olan AB ile ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi ve AB aday üyeliği de tehlikede olabilir.

Ajans ayrıca bir AB diplomatının "Türkiye birçok alanda önemli bir ortak, bu yüzden Konsey'de (AB hükümetleri) bu konuda fikir birliği yok. Kesin konuşmak için henüz çok erken" değerlendirmesine yer veriyor.

Üst düzey bir diplomat ise "Yaptırımlar olacağı yönünde ortak bir kanaat oluştuğunu sanıyorum. Sorun, piyasanın ne kadarını kaldıracağıyla ilgili" dedi.

Almanya'nın rolü

Almanya, Atina ile Ankara arasında arabuluculuk çabalarının ardından, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında doğal gaz arama faaliyetlerine bir süre ara vermesinin ardından yeniden bu çalışmaları başlatmasını tepkiyle karşılamıştı.

Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim bu hafta biraz daha tırmandı.

Türkiye, Libya'ya gitmekte olan Roseline A adlı yük gemisine AB'nin IRINI Operasyonu'nda görev alan bir Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi kınamıştı.

Alman fırkateyni,Türkiye'den Libya'ya giden bir yük gemisini, gemide silah taşındığı şüphesiyle durdurmuş, Anadolu Ajansı, aranan gemide insani yardım dışında bir şey bulunmadığını yazmıştı.

Alman yetkililer ise Türkiye'nin gemideki aramanın tamamlanmasına izin vermediğini açıklamıştı.

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye yaptırım çağrısı
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye yaptırım çağrısı
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye yaptırım çağrısı
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye yaptırım çağrısı

Avrupa Birliği, Türkiye, Kıbrıs, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye yaptırım çağrısı - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika

Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp ağır yaraladı Yusuf'lu Lille ile Hakan'lı Milan 1-1 berabere kaldı Moderna ve Pfizer'in geliştirdiği aşıların yan etkileri belli oldu Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Ünlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler MetroPoll anketinde çarpıcı sonuçlar! MHP'lilere Erdoğan'ı, AK Partililere de Bahçeli'yi sordular Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı Avrupa Parlamentosu, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istedi
Fransa Dışişleri: Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımıyoruz Fransa Dışişleri: Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımıyoruz         
00:07
Bir vatandaşın geçim sıkıntısını anlatan Meral Akşener, canlı yayında duygu dolu anlar yaşadı Bir vatandaşın geçim sıkıntısını anlatan Meral Akşener, canlı yayında duygu dolu anlar yaşadı         
23:47
İnternette hızla yayılan esrarengiz palyaço fotoğrafı, Instagram hesaplarının kapanmasına neden oluyor İnternette hızla yayılan esrarengiz palyaço fotoğrafı, Instagram hesaplarının kapanmasına neden oluyor         
23:00
Son Dakika: Sivasspor geriden gelerek Karabağ'ı 3-2 mağlup etti Son Dakika: Sivasspor geriden gelerek Karabağ'ı 3-2 mağlup etti         
22:45
Türk gemisine yapılan hukuk dışı baskınla ilgili düğmeye basıldı! Savaş gemileri sahaya iniyor Türk gemisine yapılan hukuk dışı baskınla ilgili düğmeye basıldı! Savaş gemileri sahaya iniyor         
22:00
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
Hayat kurtaracak buluş! Koronavirüs hastalarının ölümüne yol açan sitokin fırtınasının gizemi çözüldü Hayat kurtaracak buluş! Koronavirüs hastalarının ölümüne yol açan sitokin fırtınasının gizemi çözüldü         
20:38
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı         
19:46
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
14:32
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor         
14:00
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 00:44:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye yaptırım çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei