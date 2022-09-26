AP'nin Sakharov Ödülü adayları açıklandı - Son Dakika
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AP'nin Sakharov Ödülü adayları açıklandı

26.09.2022 22:40
AP'nin Sakharov Ödülü adayları açıklandı

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'ne bu yıl aday gösterilenler arasında Ukrayna halkı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Julian Assange ve Batı Şeria'da öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile yer aldı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'ne bu yıl aday gösterilenler arasında Ukrayna halkı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Julian Assange ve Batı Şeria'da öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile yer aldı.

Geçen yıl Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a verilen ödül için bu yılki adaylar belirlendi.

Bu yıl Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından temsil edilen Ukrayna halkı ve Zelenskiy öne çıkan adaylar oldu.

Ayrıca İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile, İngiltere'den ABD'ye iadesine karar verilen Wikileaks kurucusu Julian Assange, Brezilya'daki çevre aktivisti Sonia Guajajara ile Kolombiya'da iç savaşın sonlandırılması çabaları kapsamında insan hakları ihlallerinin araştırılması için kurulan Hakikat Komisyonu da adaylar arasında yer aldı.

Adaylar, AP'deki siyasi gruplar ve en az 40 milletvekilinin imzasıyla belirleniyor.

Adını Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov'dan alan ödül, 1988'den bu yana her yıl AP tarafından, dünya genelinde düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor.

Ödülün 3 finalisti 13 Ekim'de AP Dış İlişkiler Komitesi ve Kalkınma Komitesi tarafından seçilecek. 20 Ekim'de ise AP Başkanı Roberta Metsola ve parlamentodaki siyasi grupların liderleri ödülün kime verileceğini kararlaştıracak.

Ödül töreni, 14 Aralık'ta Strazburg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu sırasında düzenlenecek.

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Zelenski: Seferberlik mektuplarının çoğu özellikle Kırımlılara verilmektedir Zelenski: Seferberlik mektuplarının çoğu özellikle Kırımlılara verilmektedir Zelenskiy, Ukrayna'ya NASAMS füze sistemlerinin ulaştığını duyurdu Zelenskiy, Ukrayna'ya NASAMS füze sistemlerinin ulaştığını duyurdu
Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Batı Şeria, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AP'nin Sakharov Ödülü adayları açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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