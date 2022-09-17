BUDAPEŞTE - AP'nin Macaristan'ın "artık demokratik bir ülke olmadığı" kararına ilişkin tartışmalar sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

BUDAPEŞTE - AP'nin Macaristan'ın "artık demokratik bir ülke olmadığı" kararına ilişkin tartışmalar sürüyor

17.09.2022 22:30

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Macaristan'ın "artık demokratik bir ülke olmadığı" yönündeki kararı Macarlar tarafından da tartışılıyor.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Macaristan'ın "artık demokratik bir ülke olmadığı" yönündeki kararı Macarlar tarafından da tartışılıyor.

AP, 15 Eylül'de 433 lehte, 123 aleyhte ve 28 çekimser oyla Macaristan'ın yönetim şeklini "seçimli otokrasi" olarak tanımlayarak, ülkenin, AB'nin değerlerini sistemli olarak tehdit ettiğine ve "artık demokratik olarak yönetilmediğine" karar verdi.

Ülkedeki seçim sisteminin işleyişinden yargı bağımsızlığına kadar birçok konuda endişenin aktarıldığı kararda, "Macaristan'da durum, birkaç yıldır yeterince ele alınmıyor. Birçok endişe devam ediyor. Bu esnada AB'nin imajı, etkinliği ve güvenilirliğini olumsuz etkileyen birçok yeni konu da ortaya çıktı." denildi.

AP'den karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "akademik özgürlük, din özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, LGBTIQ hakları da dahil olmak üzere eşit muamele hakkı, azınlıkların yanı sıra göçmenlerin, sığınmacıların ve mültecilerin haklarının da" sorunlu olduğu ifade edildi.

Soyadını vermek istemeyen Macaristan vatandaşı Beatrix, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AP'de yapılan oylama sonucuyla hem fikir olduğunu, Macaristan'ın demokratik değerlerden uzaklaştığını söyledi.

Ülkede medyanın baskı altında olduğunu kaydeden Beatrix, "Ben çocukluğumu Sovyet döneminde geçirdim ve şu an sanki o döneme geri dönüyormuşuz gibi hissediyorum." dedi.

Macaristan'ın AB değerlerinden uzaklaştığını, AB'den para aldığını ama yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Beatrix, "Avrupa, en önemli değer olarak demokrasiyi görüyor, Macaristan ise muhafazakar değerlere doğru geri gitmeye çalışıyor." diye konuştu.

"Macaristan hükümetine haksızlık yapılıyor"

Romanya'dan Macaristan'a 1990'da taşınan Macaristan vatandaşı, emekli Vilmos Brok, AP'de kabul edilen kararın doğru olmadığını, Macar hükümetine haksızlık yapıldığını söyledi.

Macaristan muhalefet parti milletvekillerin AB'de Macaristan'ın cezalandırılması için girişimlerde bulunduğunu ve bunun doğru olmadığını kaydeden Brok, "Yakın zamanda Kötcse'de hükümette yer alan Fidesz'in (Macar Yurttaş Birliği) toplantısı vardı ve orada hükümet aleyhine eylem yapıldı. Eğer demokrasi olmasaydı pankartın açmasına izin verilmezdi. Bu ülkede tabii ki demokrasi var. Herkes her istediğini yapıyor." dedi.

Ülkede yakın zamanda genel seçim düzenlendiğini ve hükümetin 3'te 2'lik çoğunluğu sağlandığına işaret eden Brok, "Bu ülkede demokrasi yok diyenler, hükümeti neden bu seçimlerde değiştirmediler. Herkesin elinde seçmen pusulası vardı ve istediği partiye oy verebilirdi. Neden seçimleri kazanmadılar. Şimdi de her pazar düzenlenen ara seçimleri bile sürekli kaybediyorlar." ifadesini kullandı.

"Hükümetimiz tüm AB'ye karşı savaşıyor ve onların duruşlarını beğenmiyor"

İnşaat işçisi Andras Nagy, AB'nin Macaristan'a çok ciddi seviyede mali yardımda bulunduğunu, Macar hükümetinin buna rağmen AB'yle sürekli "savaş" halinde olduğunu söyledi.

Nagy, "Şimdi herkese karşı savaşıyoruz. Hükümetimiz tüm AB'ye karşı savaşıyor ve onların duruşlarını beğenmiyor. Ama tüm restorasyon çalışmaları, örneğin Rakoczi Köprüsü'nün üzerinde, restorasyonun 38 milyar Macar forintine mal olduğu, bunun yaklaşık 8 milyar forintinin Macar hükümeti tarafından, AB'nin ise 30 milyar forinti verdiği yazıyor. Yani bize yardım eden ve en düşük seviyede iş birliği talep eden kişiye karşı savaşıyoruz." diye konuştu.

Nagy, ülkede muhalefet birlik olamadığı için nisanda düzenlenen seçimleri iktidar partisinin kazandığını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Avrupa Parlamentosu Macaristan'ın 'artık demokratik bir ülke olmadığına' karar verdi Avrupa Parlamentosu Macaristan'ın 'artık demokratik bir ülke olmadığına' karar verdi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Macaristan, Beatrix, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BUDAPEŞTE - AP'nin Macaristan'ın 'artık demokratik bir ülke olmadığı' kararına ilişkin tartışmalar sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:06 Tayvan'da 6.6 büyüklüğünde deprem! Başkent Taipei de etkilendi
22:03 Beşiktaş iki kez öne geçtiği maçta İstanbulspor engelini aşamadı! Galibiyet hasreti 2 maça çıktı
21:55 Gökhan Töre'nin yeni maaşı duyanları şaşkına çevirdi! Adana Demispor Başkanı rakamı doğruladı
21:38 Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafındaki göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı
21:35 Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı! İşte İsmail Kartal'ın Süper Lig'deki yeni takımı...
21:28 Bursa'da cezaevi servisine bombalı saldırı düzenleyen ve infaz koruma memurunu şehit eden teröristler yakalandı
21:23 Başörtüsünü düzgün takmadığı için öldürülen Mehsa Emini'nin cenazesinde İranlı kadınlar isyan etti
20:50 İstanbulspor kalecisinden Beşiktaş maçında inanılmaz hata! Dokunmasa gol geçersiz olacaktı
20:35 Tek bacağı olmayan işçinin ekmek parası için çalışmaya devam ettiği anlar duygulandırdı
20:17 Kızılelma'ya adım adım! Selçuk Bayraktar testin başarıyla tamamlandığını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2022 22:30:39. #1.11#
SON DAKİKA: BUDAPEŞTE - AP'nin Macaristan'ın "artık demokratik bir ülke olmadığı" kararına ilişkin tartışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement