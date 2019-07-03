Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Maria Sassoli oldu
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Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Maria Sassoli oldu

28 dakika önce

Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Maria Sassoli oldu.

Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Maria Sassoli oldu, System.String[]
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Maria Sassoli oldu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:17 Kaynak: AA
Avrupa, Güncel
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