Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Maria Sassoli oldu
28 dakika önce
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Maria Sassoli oldu.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:17 Kaynak: AA
Parlamentosu'nun yeni başkanı Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Maria Sassoli oldu
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