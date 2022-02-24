Avrupa Parlamentosu olağanüstü oturumda bir araya gelecek - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu olağanüstü oturumda bir araya gelecek

24.02.2022 14:08
Avrupa Parlamentosu olağanüstü oturumda bir araya gelecek

Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü acil oturum düzenleyecek.

Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü acil oturum düzenleyecek.

AP'den yapılan açıklamada, AP Başkanı Roberta Metsola ve parlamentodaki siyasi grupların başkanlarının 1 Mart'ta olağanüstü oturum düzenlenmesi konusunda karar aldığı bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının kınandığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna, bağımsız ve egemen bir ülkedir ve toprak bütünlüğü müzakere edilemez. İşgal gayrimeşru ve yasa dışıdır. Bu Avrupa'nın istikrarına ve bölgesel istikrara, bunun yanı sıra kural temelli dünya düzenine tehdittir. Saldırı demokratik toplum modelimizi hedef almaktadır. Bu durum karşılıksız kalamaz."

AP'nin Rusya'nın saldırganlığına karşı Avrupa'nın ve uluslararası toplumun vereceği karşılığı desteklediği kaydedilen açıklamada, Kremlin yönetiminin eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı.

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Kaynak: AA

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