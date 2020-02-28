Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması

20 dakika önce

İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için çok üzgün olduğunu belirten AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AB'nin "çok daha güvenilebilir bir müttefik" olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması, System.String[]

İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için çok üzgün olduğunu belirten AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AB'nin "çok daha güvenilebilir bir müttefik" olduğunu söyledi.

Türkiye, İdlib, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:19 
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