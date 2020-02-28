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Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması
20 dakika önce
İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için çok üzgün olduğunu belirten AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AB'nin "çok daha güvenilebilir bir müttefik" olduğunu söyledi.
İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için çok üzgün olduğunu belirten AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AB'nin "çok daha güvenilebilir bir müttefik" olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:19
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