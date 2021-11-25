Avrupa Parlamentosu Rus Wagner Gruba yaptırım tasarısını kabul etti - Son Dakika

Avrupa Birliğinin (AB) Rus Wagner Gruba yaptırım uygulamasını öngören karar tasarısı Avrupa Parlamentosunda (AP) oy çokluğuyla kabul edildi.

AP Genel Kurulu, Rus paralı askerleri olarak bilinen Wagner unsurlarıyla ilgili oturum düzenledi.

Oturumda vekiller, söz konusu grubun Suriye, Libya, Ukrayna, Sudan, Mozambik, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde işkence, tecavüz, öldürme ve zorla kaybettirme gibi pek çok suç işlediği, hukuken var olmayan bu şirketin hiçbir mensubunun yargılanamadığı ve Rusya'nın vekil gücü niteliğindeki bir suç örgütü olduğu yönündeki bulgularını dile getirdi.

Oturumun ardından Wagner Gruba yaptırım uygulanmasını öngören karar tasarısı için yapılan oylamada 585 vekil "evet" oyu kullandı. Böylece karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu.

AP'den oylama sonucuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada da "Milletvekilleri, Rus paramiliter örgütü Wagner Grubu ve ilgili özel askeri birimler tarafından çeşitli çatışma bölgelerinde işlenen iğrenç suçları en güçlü şekilde kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

AP'nin kararları üye ülkelere tavsiye ya da çağrı niteliğinde oluyor ve üye ülkeler için hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 15 Kasım'da AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Wagner'e karşı yaptırımlar için yasal çerçeve kararlaştırmaya yönelik teknik çalışmalar olduğunu, bunlar sonuçlandığında AB'nin yaptırım rejimi çerçevesinde bir karar verileceğini söylemişti.