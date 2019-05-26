Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu seçimleri

Avrupa Parlamentosu seçimleri

2 saat önce

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde oyunu başkent Berlin'de kullandı.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde oyunu başkent Berlin'de kullandı.

Steinmeier, oy kullanmak için Dahlem semtindeki Erich-Kaestner İlkokulu'na eşi Elke Büdenbender ile geldi.
Oy kullandıktan sonra okul önünde gazetecilere açıklama yapan Steinmeier, birleşik bir Avrupa içinde demokratik bir Almanya'nın büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Bunun için çalışmaya, özellikle de sandığa gitmeye değer." ifadesini kullandı.
Çok sayıda kişinin bugün oyunu kullanmasını ümit ettiğini söyleyen Steinmeier, seçimde görev yapanlara da teşekkür etti.

Öte yandan, Federal Basın ve Enformasyon Dairesinden alınan bilgiye göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel oyunu daha önce mektupla kullandı.
AP seçiminde 64,7 milyon seçmenin bulunduğu Almanya'da yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'e kadar sürecek.

AP'ye 96 milletvekili gönderecek olan ülkedeki seçimde 41 parti ve inisiyatiften toplam bin 380 aday yarışıyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:58 Kaynak: AA
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