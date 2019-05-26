Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu seçimleri

Avrupa Parlamentosu seçimleri

2 saat önce

Avrupa Parlamentosunun (AP) 751 yeni üyesini belirlemek amacıyla Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede yapılan seçimlerde sandığa gidenlerin oranı yüzde 51 olarak tahmin ediliyor.

Avrupa Parlamentosu seçimleri, System.String[]
Avrupa Parlamentosunun (AP) 751 yeni üyesini belirlemek amacıyla Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede yapılan seçimlerde sandığa gidenlerin oranı yüzde 51 olarak tahmin ediliyor.
AP, yaklaşık 400 milyon AB vatandaşının katılma hakkı bulunan AP seçimleri sonucuna ilişkin öncü tahminleri yayımladı.
Buna göre, 2014 yılında katılımın yüzde 42,6 oranında gerçekleştiği AP seçimlerinde, 2019'da sandığa gitme oranı yüzde 51'e yükseldi.
Toplam 751 milletvekillinin belirlendiği AP seçimlerinde, Avrupa Halk Partisi (EPP) ilk sırada yer aldı. EPP'nin milletvekili sayısı 173 olurken, EPP'yi 147 milletvekili ile Sosyal Demokratlar (S&D) izledi. Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE) 102 milletvekili, Avrupa Yeşiller Partisi (EFA) 71 milletvekili, Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 58 milletvekili, Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) 57 milletvekili, Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan Demokrasi (EFDD) 56 milletvekili, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu (GUE/NGL) 42 milletvekili çıkardı. Geriye kalan 45 milletvekili ise bağımsız adaylardan seçildi.
Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:08 Kaynak: AA
Milletvekili, Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Finlandiya'da, Aşırı Sağcı Liderden Çirkin Provokasyon! Kur'an-ı Kerim'i Yırtıp Yere Attı Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Liginde Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Eşref Kolçak, Hayatını Kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 01:57:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu seçimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]