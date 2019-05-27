Avrupa Parlamentosu seçimleri: Ülke ülke seçim sonuçları
5 saat önce
26 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:38
23-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Avrupa
Parlamentosu (AP) seçim sonuçları açıklandı. Avrupa Birliği
'nin yasama organı AP'nin üyelerini belirleyecek olan ve beş yılda bir yapılan seçim için 21 ülkede bu pazar oy kullanıldı.
Finlandiya'da, Aşırı Sağcı Liderden Çirkin Provokasyon! Kur'an-ı Kerim'i Yırtıp Yere Attı
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Liginde
Yunanistan Lideri Çipras, Erken Genel Seçime Gidileceğini Açıkladı
"Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!