Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu seçimleri: Ülke ülke seçim sonuçları

Avrupa Parlamentosu seçimleri: Ülke ülke seçim sonuçları

5 saat önce

26 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçları açıklandı.

Avrupa Parlamentosu seçimleri: Ülke ülke seçim sonuçları, System.String[]
23-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçları açıklandı.

Avrupa Birliği'nin yasama organı AP'nin üyelerini belirleyecek olan ve beş yılda bir yapılan seçim için 21 ülkede bu pazar oy kullanıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:38 
Avrupa, Dünya
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