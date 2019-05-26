Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 'Yeşil' sürpriz

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 'Yeşil' sürpriz

3 saat önce

Son aylarda iklim değişiliği ile ilgili Kuzey Avrupa ülkelerinde yapılan gösteriler bazı ülkelerde yeşiller partisinin oylarını artırmasına neden oldu.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 'Yeşil' sürpriz, System.String[]
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Merkez Sağ partisinin Avrupa seçimlerinde birinci parti çıkması bekleniyor. Ancak tarihi çıkış yapan Yeşiller partisi karşısında daha önce hiç olmadığı kadar oy kaybına uğradı. Sandık çıkış anketleri Angela Merkel'in CDU-CSU partisinin yüzde 28 oy aldığını, Yeşillerin ise yüzde 20,5-yüzde 22 aldığını gösteriyor. 2014 yılında bu oran Yeşiller için 10,7 idi.

Yeşiller benzer bir başarıyı Fransa'da da gösterdi. Yüzde 12.8 oy olan Yeşiller, merkez sağ Cumhuriyetçileri (yüzde 8.3) geride bıraktı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:23 
Almanya, Merkez, Angela Merkel, Avrupa, Dünya
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