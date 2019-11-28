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Avrupa Parlamentosu: Tüm AB ülkeleri, İstanbul Sözleşmesi'ni acilen onaylamalı
6 saat önce
Avrupa Parlamentosu:Tüm AB ülkeleri, kadına şiddetin önlenmesine yönelik İstanbul Sözleşmesi'ni acilen onaylamalı
Avrupa Parlamentosu (AP), tüm üye ülkelerin kadına şiddetin önlenmesine yönelik Avrupa Konseyi'nin İstanbul Sözleşmesi'ni onaylaması için çağrıda bulundu.
Strasburg'da düzenlenen AP Genel Kurulunda, İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması çağrısına yönelik karar tasarısı 91 "hayır" oyuna karşı, 500 "evet" oyuyla onaylandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:11
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