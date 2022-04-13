Avrupa Parlamentosu: Tunus'ta geniş kapsamlı ulusal bir diyalog gerekli - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Parlamentosu: Tunus'ta geniş kapsamlı ulusal bir diyalog gerekli

13.04.2022 19:49
Avrupa Parlamentosu: Tunus'ta geniş kapsamlı ulusal bir diyalog gerekli

Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu heyeti, Tunus'ta geniş kapsamlı ulusal bir diyaloğun gerekli olduğunu açıkladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu heyeti, Tunus'ta geniş kapsamlı ulusal bir diyaloğun gerekli olduğunu açıkladı.

Resmi temaslar kapsamında Tunus'u ziyaret eden AP Dışişleri Komisyonu heyeti, resmi ziyaretlerini tamamlamalarının ardından basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, Tunus'ta mesafe katedilebilmesi için sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri temsilcilerini içeren geniş tabanlı ulusal bir diyaloğun acilen başlatılması gerektiği aktarıldı.

Tunus'un içinden geçtiği siyasi krize ancak ilgili tüm tarafların tam katılımıyla çözüm bulanabileceği vurgulanan açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) mali yardımlar da dahil olmak üzere Tunus'un yanında durmaya devam edeceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanının ve Tunuslu milletvekillerinin meşruiyetlerinin kaynağının aynı halk ve anayasa olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tunus on yıldır demokratik kurumları tesis etme sürecinden geçti. Bu yolda karşılaştığı zorluklara rağmen, bütün dünya Tunus'ta temel hak ve özgürlüklerde eşi görülmemiş gelişmelere tanık oldu."

Cumhurbaşkanı Kays Said ile pazartesi görüşerek Tunus'taki temaslarına başlayan Michael Gahler başkanlığındaki heyet, dün de Başbakan Necla Buden Ramazan ile bir araya gelmişti.

Tunus'a "çoğulcu ve temsili demokrasiye saygı" gösterilmeli

Başbakan Buden ile yapılan görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in "siyasi krizden çıkışın yol haritasında" çerçevesinde Tunus'un çoğulcu ve temsili demokrasisine saygı gösterilmesi çağrısı yapılmıştı.

Açıklamada, AP'nin, ortaklık ilkelerine saygı bağlamında, demokrasi deneyimini tamamlamasına yardımcı olmak için Tunus ile uzmanlığını paylaşmaya hazır olduğu aktarılmıştı.

Tunus'ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıldan bu yana aldığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Said, 25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Tunus Cumhurbaşkanı, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını duyurdu.

Ülkedeki bazı kesimler, Said'in Meclis'i saf dışı bırakan kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

YORUMLAR
500
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Macron'un Özel Temsilcisi Kepel'i kabul etti Tunus Cumhurbaşkanı Said, Macron'un Özel Temsilcisi Kepel'i kabul etti Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi, ülkedeki siyasi sistemin değişmesine karşı Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi, ülkedeki siyasi sistemin değişmesine karşı

Avrupa Parlamentosu, cumhurbaşkanı, Anayasa, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu: Tunus'ta geniş kapsamlı ulusal bir diyalog gerekli - Son Dakika


Son Dakika
19:43 ABD'de öğrencisini ölümden kurtaran öğretmen, izleyenlerin göğsünü kabarttı
19:34 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti, 5 bin 529 yeni vaka tespit edildi
19:33 Macron: Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi gerekiyor
19:02 Rus birliklerinin Ukraynalı çocuğu bağlayıp gözleri önünde annesine tecavüz ettiği iddiası gündem oldu!
18:49 Hayat pahalılığından şikayet edenlere İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Oh olsun
18:37 Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi!
18:23 İki dünya yıldızı bedavaya Fenerbahçeli oluyor!
18:22 ODTÜ'ye alınmayan Babacan: Giriş çıkışta kimseden izin almak zorunda değiliz
18:01 Oyuncu Ceyhun Fersoy, Mert Hakan Yandaş'ın attığı taklalarla dalga geçti!
17:56 Makatına 2 kiloluk dambıl kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 19:56:30. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Parlamentosu: Tunus'ta geniş kapsamlı ulusal bir diyalog gerekli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement