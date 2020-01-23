Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, darbe girişimini anma noktasını ziyaret edip çelenk... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, darbe girişimini anma noktasını ziyaret edip çelenk... - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, darbe girişimini anma noktasını ziyaret edip çelenk...

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un, TBMM'de Darbe girişimini anma noktasını ziyaret edip çelenk bırakmasından görüntü TBMM - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, TBMM'de Darbe girişimini anma noktasını ziyaret edip çelenk bıraktı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un, TBMM'de Darbe girişimini anma noktasını ziyaret edip çelenk bırakmasından görüntü TBMM - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, TBMM'de Darbe girişimini anma noktasını ziyaret edip çelenk bıraktı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, darbe girişimini anma noktasını ziyaret edip çelenk...

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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