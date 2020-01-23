Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, darbe girişimini anma noktasını ziyaret edip çelenk... - Son Dakika

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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, darbe girişimini anma noktasını ziyaret edip çelenk...
6 saat önce
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un, TBMM'de Darbe girişimini anma noktasını ziyaret edip çelenk bırakmasından görüntü TBMM - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, TBMM'de Darbe girişimini anma noktasını ziyaret edip çelenk bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:18 Kaynak: AA
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un, TBMM'de Darbe girişimini anma noktasını ziyaret edip çelenk bırakmasından görüntü TBMM - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, TBMM'de Darbe girişimini anma noktasını ziyaret edip çelenk bıraktı.
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