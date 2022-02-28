Avrupa Parlamentosu Ukrayna'nın AB üyeliğine desteğini açıklayacak - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu Ukrayna'nın AB üyeliğine desteğini açıklayacak

28.02.2022 23:42
Avrupa Parlamentosu Ukrayna'nın AB üyeliğine desteğini açıklayacak

Avrupa Parlamentosu (AP), yarın Rusya-Ukrayna savaşı konusunda düzenlenecek olağanüstü oturumda Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren bir karar tasarısı geçirmeye hazırlanıyor.

Avrupa Parlamentosu (AP), yarın Rusya- Ukrayna savaşı konusunda düzenlenecek olağanüstü oturumda Ukrayna'nın AB üyeliğine destek veren bir karar tasarısı geçirmeye hazırlanıyor.

AP'de oylamaya sunulacak karar tasarısının bağlayıcılığı bulunmuyor. Tasarı üzerinde siyasi grupların çoğunun uzlaşı sağladığı belirtiliyor.

Taslağı yayımlanan tasarıda AP milletvekilleri, Ukrayna'ya adaylık statüsü verilmesi için AB kurumlarına çağrıda bulunacak. Tasarıda ayrıca Ukrayna'nın AB ortak pazarına entegrasyonu yönünde çalışılması istenecek.

Tasarının taslağında değişiklik olmazsa milletvekilleri, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların genişletilmesi, Belarus'a yaptırımların artırılması, Rusya'dan gaz ve petrol alımının sınırlandırılması, AB'nin Rusya'ya, Rusya'nın da AB'ye yatırımlarının yasaklanması, Rusya'daki tüm bankaların Avrupa mali sisteminden engellenmesi, Rusya ve Belarus'un SWIFT sisteminden çıkarılması, Rus gemilerinin AB limanlarına girişine izin verilmemesi gibi taleplerde bulunacak.

Tasarıda Batı Balkanlar'a da yer veriliyor. Milletvekilleri, Rusya'nın Batı Balkanlar'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinden duydukları endişe ile Ukrayna'ya ve AB politikalarına destek veren Batı Balkan ülkelerine takdirlerini metinde ifade ediyor.

Tasarıda, "Avrupa Parlamentosunun, Sırbistan'ın Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarına uymamasından üzüntü duyulduğu, bu durumun Sırbistan'ın AB sürecine zarar verdiği" belirtiliyor.

Metinde aday ülkelerin AB'nin sadece müktesebatıyla değil, ortak dış ve güvenlik politikalarıyla da uyum içinde olması beklentisi dile getiriliyor.

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Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu Ukrayna'nın AB üyeliğine desteğini açıklayacak - Son Dakika


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