Avrupa Parlamentosu Üyesi Dennis Radtke, Getir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu Üyesi Dennis Radtke, Getir'i ziyaret etti

19.07.2022 18:15
Avrupa Parlamentosu Üyesi Dennis Radtke, Getir'i ziyaret etti

Avrupa Parlamentosu İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi'nde Avrupa Halk Partisi (EPP) Grup Sözcüsü Dennis Radtke, Getir firmasının Dortmund şubesini ziyaret etti.

Avrupa Parlamentosu İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi'nde Avrupa Halk Partisi (EPP) Grup Sözcüsü Dennis Radtke, Getir firmasının Dortmund şubesini ziyaret etti.

Getir'in faaliyetleri hakkında bilgi alan Avrupa Parlamentosu Üyesi Radtke, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Radtke, yaptığı görüşmelerde, kendisine "çalışanlar için işletme sendikası kurulacağı" bilgisi verildiğini aktararak, "Şu anda yaklaşan iş konseyi seçimlerini hazırlayan seçim kuruluyla da konuştum. Genel olarak şirket hakkında iyi bir izlenim edindim. Çalışanlar kalıcı olarak istihdam ediliyorlar. Maaş asgari ücretin çok üstünde. Almanya'daki yüksek işçi standartlarının Almanya'da henüz yeni olan şirketlerde de tutarlı bir şekilde uygulanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mevcut gelişmeler ışığında görüş alışverişinde bulunmaya devam etmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Getir'in Siyasi İlişkiler Sorumlusu Sven-Joachim Irmer de Dennis Radtke'yi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Irmer, insanların satın alma davranışlarının önümüzdeki birkaç yıl içinde değişmeye devam edeceğini, giderek daha fazla insanın bir akıllı telefon uygulaması kullanarak yiyecek sipariş edeceğini bildirdi.

Çalışanların refahına çok önem verdiklerini belirten Irmer, "Hem kendi mağazalarımızda hem de bayi mağazalarında çalışma koşulları konusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

Dortmund, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu Üyesi Dennis Radtke, Getir'i ziyaret etti - Son Dakika

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