Avrupa Parlamentosu, Uygur Türkleri konusunda Çin'i kınadı - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu (AP), Uygur Türklerini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplarda toplaması nedeniyle Çin'i kınadı.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda el kaldırma yöntemiyle kabul edilen kararda, yüz binlerce Uygur Türkü'nün söz konusu kamplarda topladığı gerekçesiyle Çin kınandı.

Kararda, bu kampların kapatılması konusunda Çin'e çağrıda bulunuldu.

Çin'in keyfi tutuklamalara derhal son vermeye ve 2014'ten beri Çin'de hapis tutulan Uygur ekonomist ve aktivist İlham Tohti dahil tüm tutukluları şartsız ve hemen serbest bırakmaya çağrıldığı kararda, bazı bilgilerin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurların ve Müslüman diğer etnik azınlıkların keyfi tutuklamalara, işkenceye, dini yaşama konusunda kısıtlamalara ve yaygın dijital gözetlemelere maruz kaldığını gösterdiği belirtildi.

Kararda, Çin'in uluslararası gözlemcilerin ve bağımsız gazetecilerin sahada olanları incelemeleri için söz konusu kamplara giriş izni vermesi gerektiği kaydedildi.

Avrupa Birliği'nin Çin'deki insan haklarına ilişkin durumu gündeme getirmesi gerektiği belirtilen kararda, Avrupa Konseyinden Çin'e yaptırım uygulanması ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde temel hakların ihlalinden sorumlu Çinli yetkililerinin mal varlıklarının dondurulması istendi.

Kararda, Çin'de son yıllarda insan haklarının kötüleştiğine işaret edildi.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbiri" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin ise şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.