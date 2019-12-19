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Avrupa Parlamentosu, Uygur Türkleri konusunda Çin'i kınadı, kampların dağıtılmasını istedi
6 saat önce
Avrupa Parlamentosu (AP), Uygur Türklerini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplarda toplaması nedeniyle Çin'i kınadı.
Avrupa Parlamentosu (AP), Uygur Türklerini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplarda toplaması nedeniyle Çin'i kınadı.
Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda el kaldırma yöntemiyle kabul edilen kararda, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde temel hakların ihlalinden sorumlu Çinli yetkililerinin mal varlıklarının dondurulması istendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:45
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