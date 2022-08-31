AP vekilleri, Filistin'deki İsrail işgali, mülteci sorunu ve gıda krizine dikkati çekti

Avrupa Parlamentosu vekilleri, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin katıldığı oturumda kuruluşun Filistin'de İsrail işgali, mülteci sorunu ve gıda kriziyle ilgili çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı.

AP Dış İlişkiler Komitesi oturumunda bazı vekiller, Lazzarini'ye Filistin'de Yahudi karşıtı içerik bulunan ders kitaplarının dağıtılması iddiası ve soruna çözüm bulmaması nedeniyle sert eleştiriler yöneltti, AB'nin bu tür söylem içeren kitaplar için kuruluşa fon sağlamayacağını vurguladı.

Bazı vekiller ise İsrail'in Filistin'de tırmanan saldırıları, artan sayıda Arap ülkesinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi çerçevesinde gündeme gelen Filistinli mülteciler sorunu, gıda krizinin etkileri gibi konularda UNRWA'nın yapması gerekenlere dikkati çekti.

Vekiller, ders kitaplarında anlatılanların Gazzeli çocukların sokakta askeri işgale dair gördükleri gerçeklerden, maruz kaldıkları saldırılardan daha etkili olamayacağının altını çizdi.

İsrail'in işgalci ülke olduğunu vurgulayan vekiller, UNRWA ve benzer kuruluşların Filistinlilere hizmet sağlamakla yükümlü olduğunu dile getirdi.

Lazzarini de UNRWA'nın hizmet sağlama konusunda finansal bir krizle karşı karşıya olduğunu, söz konusu kitapların dağıtımının ise durdurulduğunu ifade etti.

AP, Nisan 2021'de UNRWA'yı müfredatında nefreti teşvik ettiği için kınamıştı.

AB'nin Filistin'e yönelik 230 milyon avroluk fonlarının büyük kısmı, Filistin'deki ders kitaplarında Yahudi karşıtı söylem olduğu gerekçesiyle müfredatta revizyon yapılması talebiyle bir yıl kadar askıya alınmıştı.