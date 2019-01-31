Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "Geçici Başkan" İlan Etti.

Avrupa Parlamentosu, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "Geçici Başkan" İlan Etti.

1 saat önce

IHAAW150906-SIY/31-01-2019- Avrupa Parlamentosu, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici başkan" ilan etti.

Avrupa Parlamentosu, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu
IHAAW150906-SIY/31-01-2019

- Avrupa Parlamentosu, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici başkan" ilan etti. 31.01.2019 15: 09: 06 TSI
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:15 Kaynak: İHA

Avrupa, Venezuela, Politika
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