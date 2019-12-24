Avrupa Parlamentosu yeni Türkiye Raportörü Amor: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değil - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Parlamentosu yeni Türkiye Raportörü Amor: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değil - Son Dakika Dünya

Avrupa Parlamentosu yeni Türkiye Raportörü Amor: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değil

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor Türkiye'deki son gelişmeler, Demirtaş ve Kavala'nın durumu, Türkiye'den beklentileri, bir önceki raportörle ilgili eleştiriler, gelecek raporların tonu ve Kıbrıs meselesi ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

Avrupa Parlamentosu yeni Türkiye Raportörü Amor: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değil, System.String[]

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor son 10 yıldır Türkiye ile ilgili konularda çalışmalar yapan bir isim. Bu süre içerisinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Sınır Meseleleri Özel Raportörlüğünü yaptı ve Türkiye ile ilgili bazı konuları bu görevi sırasında detaylı incelemeye başladı.


Daha sonra AGİT'in İnsan Hakları Komitesi başkanı olan Amor bu görevi sırasında da özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası olmak üzere Türkiye ile ilgili pek konuyu ve gelişmeyi yakından takip etti. Türkiye'deki son üç genel seçim için gelen gözlemci ekibinin de başındaki isim olan Amor, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk yabancı siyasetçilerden biri.

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Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:21 
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