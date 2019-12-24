Son Dakika › Dünya › Avrupa Parlamentosu yeni Türkiye Raportörü Amor: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değil - Son Dakika Dünya
Avrupa Parlamentosu yeni Türkiye Raportörü Amor: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değil
6 saat önce
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor Türkiye'deki son gelişmeler, Demirtaş ve Kavala'nın durumu, Türkiye'den beklentileri, bir önceki raportörle ilgili eleştiriler, gelecek raporların tonu ve Kıbrıs meselesi ile ilgili sorularımızı yanıtladı.
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor Türkiye'deki son gelişmeler, Demirtaş ve Kavala'nın durumu, Türkiye'den beklentileri, bir önceki raportörle ilgili eleştiriler, gelecek raporların tonu ve Kıbrıs meselesi ile ilgili sorularımızı yanıtladı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:24
Son Dakika MasterChef Ekin'in şef Somer Sivrioğlu'na "Yok hayatım" gafı kahkahaya boğdu Yeni Malatyasporlu Mina'nın ikinci kattan düşen oğlu komadan çıktı Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı