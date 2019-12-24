Avrupa Parlamentosu yeni Türkiye Raportörü Amor: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değil

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor Türkiye'deki son gelişmeler, Demirtaş ve Kavala'nın durumu, Türkiye'den beklentileri, bir önceki raportörle ilgili eleştiriler, gelecek raporların tonu ve Kıbrıs meselesi ile ilgili sorularımızı yanıtladı. View on euronews