Avrupa Parlamentosu yeni Türkiye Raportörü Amor: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değil - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Parlamentosu yeni Türkiye Raportörü Amor: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değil - Son Dakika Dünya

Avrupa Parlamentosu yeni Türkiye Raportörü Amor: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değil

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor Türkiye'deki son gelişmeler, Demirtaş ve Kavala'nın durumu, Türkiye'den beklentileri, bir önceki raportörle ilgili eleştiriler, gelecek raporların tonu ve Kıbrıs meselesi ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor Türkiye'deki son gelişmeler, Demirtaş ve Kavala'nın durumu, Türkiye'den beklentileri, bir önceki raportörle ilgili eleştiriler, gelecek raporların tonu ve Kıbrıs meselesi ile ilgili sorularımızı yanıtladı. View on euronews

Avrupa Parlamentosu yeni Türkiye Raportörü Amor: Türkiye Erdoğan'dan ibaret değil

Türkiye, Kıbrıs, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:24 
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