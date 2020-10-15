Avrupa Parlamentosu yine Strazburg'da toplanamayacak - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Fransa'nın Strazburg kentinde yapılmasına yönelik planlar iptal edildi.

AP Başkanı David Sassoli, gelecek hafta için planlanan oturumun, Strazburg'da yapılmayacağını açıklayarak, Genel Kurulun Fransız kentinde düzenlenmesine yönelik beklentileri boşa çıkardı.

Sassoli, Fransa ve Belçika'da Kovid-19 salgınının ciddi durumda olduğunu belirterek, oturumun uzaktan yapılacağını bildirdi.

Oturumun uzaktan yapılması, Genel Kurul salonunda çok az konuşmacı ve çalışan bulunması, milletvekillerinin toplantılara internet üzerinden erişim sağlaması, gündemin güncellenerek daraltılması anlamına geliyor.

Strazburg'un salgında yüksek riski ifade eden "kırmızı bölge" olarak sınıflandırılması nedeniyle AP'nin Genel Kurul oturumları aylardır Brüksel'de yapılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransız yetkililer, AP'nin Strazburg oturumlarının iptal edilmesi nedeniyle tepki gösteriyor.

Her yıl en az 12 oturumun Strazburg'da yapılması gerekiyor.

Normalde her toplantı için milletvekilleri, AP çalışanları, danışmanlar, asistanlar ve gazetecilerden oluşan binlerce kişi birkaç gün için Strazburg'a gidiyor ve kentin ekonomisine katkı sağlanmış oluyor.