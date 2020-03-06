Avrupa Parlamentosunda COVİD-19 önlemi: Parlamenterler Fransa yerine Belçika'da toplanacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Parlamentosunda COVİD-19 önlemi: Parlamenterler Fransa yerine Belçika'da toplanacak - Son Dakika Dünya

Avrupa Parlamentosunda COVİD-19 önlemi: Parlamenterler Fransa yerine Belçika'da toplanacak

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle önümüzdeki hafta Fransa'nın Strasbourg şehrinde yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantısını iptal etti.

Avrupa Parlamentosunda COVİD-19 önlemi: Parlamenterler Fransa yerine Belçika'da toplanacak, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle önümüzdeki hafta Fransa'nın Strasbourg şehrinde yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantısını iptal etti.


Toplantının istisnai olarak Fransa yerine Belçika'da yapılacağı duyruldu.

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Avrupa, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:29 
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