Avrupa Parlamentosunda COVİD-19 önlemi: Parlamenterler Fransa yerine Belçika'da toplanacak

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle önümüzdeki hafta Fransa'nın Strasbourg şehrinde yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantısını iptal etti.



Toplantının istisnai olarak Fransa yerine Belçika'da yapılacağı duyruldu.