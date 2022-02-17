Üye Girişi
Avrupa Parlamentosunda Nazi selamı verdiği iddia edilen Bulgar vekile tepki - Son Dakika

Avrupa Parlamentosunda Nazi selamı verdiği iddia edilen Bulgar vekile tepki

17.02.2022 14:32
Avrupa Parlamentosunda Nazi selamı verdiği iddia edilen Bulgar vekile tepki

Polonya ve Macaristan'a yönelik hukukun üstünlüğü tartışmalarının yapıldığı Avrupa Parlamentosunda (AP) Nazi selamı verdiği iddia edilen Bulgar milliyetçisi milletvekili Angel Dzhambazki tepki gördü.

Polonya ve Macaristan'a yönelik hukukun üstünlüğü tartışmalarının yapıldığı Avrupa Parlamentosunda (AP) Nazi selamı verdiği iddia edilen Bulgar milliyetçisi milletvekili Angel Dzhambazki tepki gördü.

Bulgar Ulusal Hareketi Partisinden (VMRO) milletvekili olan Dzhambazki, dün Fransa'nın Strazburg kentinde AP Genel Kurulunda kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

AP'deki Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) grubu bünyesinde partisini temsil eden Dzhambazki, konuşmasında, Avrupalı parlamenterlere hitaben "Ne söyleyeceğimizi ve ne yapamayacağımızı sizin belirlemenize izin vermeyeceğiz. Çok yaşa Orban ve Fidesz, çok yaşa Kaczynski ve PiS (Hukuk ve Adalet Partisi), çok yaşa Bulgaristan ve ulus devletimiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından kürsüden inen Dzhambazki, salondan çıkarken sol eliyle ceketinin önünü ilikleyip, sağ elini de öne yukarı doğru uzatarak birkaç saniye havada tuttu.

Dzhambazki'nin "hareketine" art arda tepkiler yükseldi

Oturuma başkanlık eden İtalyan AP Başkan Yardımcısı Pina Picierno, tepkiler üzerine Genel Kurul Salonu'ndaki kameraların inceleneceğini, Dzhambazki'nin Nazi selamı verip verilmediğinin tespit edileceğini belirtti.

"Faşist hareket ve sembollere hiçbir şekilde izin vermeyiz. Bu son derece ciddi bir durum." diyen Picierno, Bulgar milletvekiline yönelik yaptırım uygulanacağını söyledi.

Salonda hazır bulunan Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune de Twitter'da hareketi "skandal ve çirkin" olarak niteledi.

AP Başkanı Roberta Metsola da olaya tepki göstererek Nazi selamının, Avrupa Parlamentosunda kabul edilemeyeceğini belirtti.

Metsola, "Beni ve Avrupa'daki herkesi rahatsız ediyor. Biz demokrasi meclisiyiz. Bu hareket, tarihimizin en karanlık bölümünden geliyor ve orada bırakılmalıdır." ifadesini kullandı.

Dzhambazki, 2020'de başkent Sofya'da hükümet karşıtı olaylarda protestocuların üzerine havai fişek fırlatıp, yangın söndürme hortumundan su sıkarken görüntülenmişti.

Bulgar milletvekili, videonun manipüle edildiğini öne sürerek özür dilemeyi reddetmişti.

YORUMLAR
500

Milletvekili, Macaristan, Bulgar, Nazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosunda Nazi selamı verdiği iddia edilen Bulgar vekile tepki - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:25 Reuters haber ajansı duyurdu: Ukrayna'da bombardıman sesleri duyuldu
14:23 İspanyolların Tiki Taka'sı rafa kalktı: Galatasaray'da oyun sistemi silbaştan
14:18 Tüyler ürperten görüntü! Genç kıza tecavüz girişimi anbean kameralarda
14:15 Ekonomi nasıl yönetiliyor? AK Partililerin yüzde 56'sı ile MHP'lilerin yüzde 69'unun yanıtı aynı: Kötü!
14:11 Yürekleri ağıza getiren görüntü! Kıyafetini düşürdü, alması için oğlunu 9. kattan sarkıttı
14:06 Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 14'te sabit bırakıldı
14:02 Eski milli futbolcu Charles Yobane, taksicilik yaparken öldürüldü
13:55 Mağaza sahibinin yüce gönüllülüğü! Önce hırsızlık yaptı, sonra da gelip helallik istedi!
13:17 Camiden sonra bir icra da Akçakale Belediyesi'ne! Borçları nedeniyle binalarını satışa çıkardılar
13:47 Türkiye'ye yaklaşıyor! Sahra Çölü'nden yola çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 14:42:56. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Parlamentosunda Nazi selamı verdiği iddia edilen Bulgar vekile tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement