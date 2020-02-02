Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline Muş'ta tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline Muş'ta tepki - Son Dakika

Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline Muş'ta tepki

6 saat önce

Muş'ta, bir çok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla oluşturulan Kardeşlik Platformu, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline Muş'ta tepki, System.String[]

Muş'ta, bir çok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla oluşturulan Kardeşlik Platformu, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

Soğuk havaya rağmen bir araya gelen platform üyeleri, yaklaşık bir metre karda ırkçı Yunan milletvekili Lagos'u protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

9 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki Türk bayrağıyla çarşı merkezinden Kale Parkı'na yürüyen platform üyeleri, burada İstiklal Marşı'nı okudu, "Bayrağa uzanan eller kırılsın" sloganları atarak tekbir getirdi.

Platform adına açıklama yapan Muş Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Çaldır, bayrakların, ulusların simgesi olduğunu söyledi.

" Yunanistan'daki, bize göre palyaço kılıklı milletvekilinin bayrağımıza karşı yaptığı saygısızlığı, hadsizliği kınıyoruz." diyen Çaldır, şöyle konuştu:

"Bayrak bir ülkenin sembolüdür. Bundan dolayı, biz onların bayrağını yırtmıyoruz, yakmıyoruz, ayaklar altına almıyoruz. Bayrağımız şehitlerimizin kanıyla bize namus edilmiş. Bayrağımıza saygısız, hadsizce yapılan her türlü saldırının karşısında olacağımızı burada sivil inisiyatif olarak vurgulamak istiyoruz. Kıbrıs'ta bayrağımızı direkten indirmeye kalkan bir hadsize ordumuz gereken cevabı güzel bir şekilde verdi. Türkiye büyük bir devlettir."

Avrupa, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:52 Kaynak: AA
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